Lütfi Elvan'dan 'büyüme rakamları' açıklaması: Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz

30 Kasım 2020 Pazartesi, 13:09

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini şöyle değerlendirdi:

“GSYH yılın 3. çeyreğinde yıllık %6,7’lik artış kaydetti. Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performansa işaret ediyordu.

Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle; dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz.

Üretim ve teknoloji altyapılarımızı yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz.”