Lütfi Elvan'dan 'büyüme rakamları' açıklaması: Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Türkiye ekonomisinin 3'üncü çeyrekte yüzde 6,7 büyümesine ilişkin, "Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz" dedi.

AA
30 Kasım 2020 Pazartesi, 13:09
Lütfi Elvan'dan 'büyüme rakamları' açıklaması: Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz
Abone Ol google-news

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme verilerini şöyle değerlendirdi: 

“GSYH yılın 3. çeyreğinde yıllık %6,7’lik artış kaydetti.  Büyümenin öncü göstergeleri, yılın üçüncü çeyreğinde güçlü bir performansa işaret ediyordu.

Üçüncü çeyrek büyümesinde yurt içi talep artışı etkili oldu. Oluşabilecek riskleri göz ardı etmiyoruz. Makroekonomik, finansal ve fiyat istikrarını önceleyen politika çerçevemizle; dengeli ve istihdam oluşturan büyüme sürecini sürdürülebilir kılmayı amaçlıyoruz.

 Üretim ve teknoloji altyapılarımızı yapısal anlamda daha da güçlendirecek adımlar atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ekonomiyi ilgilendiren tüm kesimlerin sesine kulak verip, ortak akılla hareket edeceğiz.”


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler