MSB'den gazetemizin gündeme getirdiği yönetmelik değişikliği ile ilgili açıklama

26 Mart 2021 Cuma, 13:13

Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokulları’na giriş koşulları arasında bulunan “Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin, tutum ve davranışları ile yasadışı, siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya bu gibi faaliyetlere karışmamış olması” şartı 23 Mart’ta yayımlanan yeni yönetmelikle kaldırılmış, yerine “Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmamak” hükmü getirilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında bakanlık yetkilileri, Cumhuriyet’in gündeme getirdiği Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları yönetmeliğindeki değişiklik konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlık yetkilileri, eski yönetmelikte Harp Okulları’na giriş koşulları arasında yer alan “irticai görüşleri benimsememiş ve bu faaliyetlere karışmamış olmak” şartının “subjektif değerlendirmelere yol açtığı ve Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak tanımlanmadığı” gerekçesiyle kaldırıldığını belirtti, yeni yönetmeliğin “geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut” olduğunu söyledi.

Bakanlık yetkilileri, yönetmeliğin hazırlık safhasında ilgili kurumlarla istişareler yapıldığını ve bu istişareler çerçevesinde yeni yönetmelik metninin ortaya çıktığını belirtirken muhalefetten gelen “Bu düzenlemeyle tarikat ve cemaatlerin TSK içinde yapılanmasının önü açılıyor” eleştirileriyle ilgili “Faraziyeler üzerinden değerlendirmeler yapılmamalı” ifadelerini kullandı.

‘GÖRÜNTÜLER İNCELENİYOR’

Bir muvazzaf amiralin makam arabasıyla gittiği bir tarikatın tekkesinde sarıklı-cübbeli namaz kıldığına ilişkin görüntüler ve sosyal medya hesabındaki fotoğrafında “Tek yol İslam” yazısı yer alan bir bir teğmenin 2’inci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü hakkında da hakaret içeren paylaşımlar yaptığına ilişkin haberlerle ilgili ise yetkililer, “Sosyal medyada bu veya bunun gibi her türlü paylaşım, gerçekliği başta olmak üzere her yönüyle Milli Savunma Bakanlığı’nın ilgili birimleri tarafından inceleniyor” dedi.



