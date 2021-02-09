M. Night Shyamalan’ın yeni filmi 'Old'dan ilk tanıtım fragmanı yayımlandı

09 Şubat 2021 Salı, 10:11

Çekimleri büyük gizlilikle sürdürülen ve hakkında çok az detay paylaşılan filmin ilk tanıtımı Super Bowl’un reklam arası etkinliklerinde paylaşıldı.

Shyamalan, Pierre Oscar Lévy‘nin yazdığı, Frederik Peeters‘ın çizdiği "Sandcastle" adlı Fransız çizgi romanından beyazperdeye uyarladığı filmin doğrudan bir uyarlama olmadığını belirtmişti.

Türü "varoşsal korku" olarak tanımlanan "Sandcastle"da bir grup insanın sahilde bir ceset bulmasıyla başlayan ve zamanla etrafında esrarengiz bir şeylerin döndüğü bu sahilden ayrılamayan 13 kişinin hikâyesi anlatılıyor.

Gael García Bernal, Eliza Scanlen, Thomasin McKenzie, Aaron Pierre, Alex Wolff, Vicky Krieps, Abbey Lee, Nikki Amuka-Bird ve Ken Leung’un rol aldığı filmden yayımlanan 30 saniyelik mini fragman şöyle: