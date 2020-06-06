Maaş alamadıklarını CİMER’e bildirdi, işine son verildi!

06 Haziran 2020 Cumartesi, 10:28

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün işini alan taşeron firmada çalışan Mehmet Ünlü, iki aydır maaş alamadıklarını CİMER’e bildirince koronavirüs sürecinde yasak olmasına rağmen işten atıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğü’nün işini alan taşeron firmada çalışan Mehmet Ünlü, koronavirüs sürecinde iki aydır maaş alamıyordu.

CİMER'E YAZDI İŞİNE SON VERİLDİ

Ünlü durumu CİMER’e yazdı ve “Evinin kirası, hastası, taze bebeği, hamile eşi olan insanlar var… Yeri geliyor 3 ay ödemesiz çalışıyoruz. Biliyoruz ülke zor günlerden geçiyor ancak yaşadığımız durum biz işçiler için durumu daha zor hale getirdi. Karayolları personeli ile aynı işi yapmaktayız. Bizim de maaşlarımızın kurum tarafından belli günde standart şekilde ödenmesini istiyorum” dedi.

CİMER’den Ünlü’ye “yüklenici firma uyarılmıştır” yanıtı geldi ancak olanlar oldu. Ünlü, durumu CİMER’e bildirdiği için koronavirüs sürecinde yasak olmasına rağmen işten çıkarıldı.

“3 YILDA BİR FİRMA DEĞİŞİYOR, İŞÇİ DEĞİŞMİYOR”

Ünlü, yıllardır Karayolları personeli ile aynı işi yapmalarına rağmen taşeron olarak çalıştırıldıklarını kaydederek, “3 yıllık periyotlarla taşeron firmalar değişir ama biz kalıcı oluruz. Firma değiştikçe de bize girdi, çıktı yapılır. Bazı firmalar bu süreçte kıdem tazminatımızı verdi ancak bazıları vermedi” dedi.

Ünlü, CİMER’e bildirdiği firmanın da 3 ay önce ihaleyi aldığını ve 2 aydır maaşlarını ödemediklerini söyleyerek, yaptığı bildirimden sonra kendisine mobbing uygulandığını belirterek şöyle dedi:

“Koronavirüs sürecinde eşim Kovid hastanesinde çalışıyordu. 3 yaşında çocuğumuz var ve bırakacak kimse yok. Çocuğa ben bakıyordum. Bana ‘15 gün şantiyede kalacaksın, 2 gün izin yapacaksın’ dediler. Çocuğumu bırakıp gidemeyeceğimi söyledim. Arkasında CİMER’e attığım yazı gerekçe gösterilerek işimden ettiler.”

DAVA AÇTI

Ünlü firma hakkında dava açtığını duyurarak, “Yasal olarak haklarımı alacağıma inanıyorum. Kendim ve bütün arkadaşlarım için bu haksızlığın karşısında durmaya devam edeceğim” diye vurguladı.