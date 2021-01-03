Maaşlar eridi, köprü zammı durmadı! '8 kat fazla ödüyoruz'
Ekonomik kriz ve koronavirüs pandemisi etkisiyle yurttaşların geliri hızla eriyor. Bu duruma rağmen artan zamlarla yurttaşlar Ozmangazi Köprüsü'nden geçmek için milli gelir bazında Japonya, Fransa, ABD gibi ülkelerdeki köprülere göre 8 kat fazla ödüyor.
Yurttaş pandemi ve ekonomik daralma ile azalan gelirlerinin derdine düşmüşken yeni yıl fahiş zamlarla başladı, köprü ve otoyollara yüzde 25 zam açıklandı.
Asgari ücrete, işçi ve emekliye yapılan zamların çok üzerindeki bu oran, köprü ve otoyollarımızın dünyanın en pahalısı olma unvanını pekiştirdi. Diğer ülkelerdeki köprü ve otoyollara ödenen geçiş bedelleri ile Türkiye'nin yap-işlet-devret (YİD) projelerinin ücretleri milli gelir bazında karşılaştırıldığında durumun vahameti ortaya çıktı.
Sözcü Gazetesi'nden Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre; İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Danışmanı Dr. Suat Sarı bu farkın 8 kat olduğunu belirterek, tabloyu ortaya koydu.
KAT KAT ÜZERİNDE
Tabloya göre 2.7 kilometrelik Osmangazi Köprüsü'nde kilometre başına geçiş ücreti 7.38 dolara yükselmiş durumda. Bu ücret, dünyadaki benzer köprülerin geçiş ücretlerinin çok üzerinde. Bu rakama yakın tek köprü Danimarka Öresund, orada da 4 kilometre su altı tüneli bu fiyata dahil. Ancak asıl çarpıcı fark milli gelir bazındaki karşılaştırmada ortaya çıkıyor.
Türkiye'deki yurttaş yıllık kişi başı milli gelir bazında gelirinin onbinde 8'i ile bu köprüden geçebilirken, bir İngiliz ülkesindeki benzer köprüden gelirinin onbinde 1.2'si ile geçebiliyor. Bir Danimarkalı ise gelirinin sadece onbinde 1'i ile ülkesindeki köprüyü kullanabiliyor.
Sarı, “Biz kazancımıza göre Avrupa'daki ülkelere ve ABD'ye göre yaklaşık 8 kat daha fazla ödüyoruz. Yaklaşık 9 bin dolar yıllık milli geliri olan bir ülkenin yurttaşı için bu geçiş ücreti kabul edilemez” dedi.
GELECEĞİMİZİ BETONA DEMİRE DÖKÜYORUZ
Suat Sarı, asgari ücretin 6 kat fazla olduğu ülkelerde bile köprü yapım maliyetlerinin Türkiye'nin altında kaldığını söyledi. Dr. Sarı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde planlanan tren yolunun hâlâ çalışmadığını, oysa işletme maliyeti içinde bu tren yolunun çalıştırılmasının da olduğunu vurguladı.
Yavuz Sultan Selim'in otobüs ve kamyonlara geçiş zorunluluğu getirilmesine rağmen diğer iki köprünün yükünün ancak yüzde 12-15'ini aldığını söyleyen Sarı, “Bu köprüyü paramız yokken, yurtdışından borç paralara yapmaya gerek var mıydı? 10 sene sonra yapsak ne olurdu? Diğer ülkeler ihtiyacı olunca yapıyor. Bizde çok önce, olmayan paramızla yurtdışından borçlanarak yapılıyor. Öncelikler yanlış, geleceğimizi betona, demire gömüyoruz” dedi. Sarı ayrıca dünyada köprü ve tünellerde aynı gün gidiş gelişler ile haftalık ve aylık indirimli abonman uygulamaları var iken Türkiye'de böyle uygulamaların neden olmadığını da sordu.
En Çok Okunan Haberler
- Milli Piyango Müdürü eski tarikat liderinin oğlu!
- Neden masa değil yer sofrası
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'ya ana dili tepkisi
- Erdoğan'a parlamenter sistem şoku!
- Bu buluş çok konuşulur ve pandemiyi aşıyla birlikte vurur
- Aylin Özmenek yaşamını yitirdi
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Ailenin avukatından 'cinayet' açıklaması
- AKP İlçe Başkanlığı'ndan provokatif yılbaşı paylaşımı!
- Bulu'nun atamasına Vedat Milor'dan tepki
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- Milli Piyango Müdürü eski tarikat liderinin oğlu!
- Neden masa değil yer sofrası
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'ya ana dili tepkisi
- Erdoğan'a parlamenter sistem şoku!
- Bu buluş çok konuşulur ve pandemiyi aşıyla birlikte vurur
- Aylin Özmenek yaşamını yitirdi
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Ailenin avukatından 'cinayet' açıklaması
- AKP İlçe Başkanlığı'ndan provokatif yılbaşı paylaşımı!
- Bulu'nun atamasına Vedat Milor'dan tepki