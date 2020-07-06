Mabel Matiz: Altın Kelebek Ödülleri'ndeki konuşmam eksik yayınlandı

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 07:23

Müzisyen Mabel Matiz, Altın Kelebek Ödülleri’nde 'En İyi Klip' ve 'En İyi Erkek Şarkıcı' ödüllerini aldı.

Matiz, ödülünü almasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

Ünlü şarkıcı yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle bant üzerinden yayınlanan törendeki konuşmasının kesildiğini ifade ederek, "Malesef eksik yayınlanmış olan ödül konuşma metnimin tamamını ekte paylaşma ihtiyacı duyuyorum" dedi.

Matiz'in kesilen konuşması şu şekildeydi:

"Herkese merhaba. Beni bu güzel ödülle onurlandırdınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayatta da aşkta da müzikte de sınırlara, etiketlere, insan icadı kategorilere takılmamak ve andaki ödülümüzün tadını çıkarmak gerektiğine inanıyorum. Bu dünyanın insanları olarak, aynılığımızı ve farklılıklarımızı gönülden kabul edip kutlayabildiğimizde, iyileşmemiz de bir o kadar hızlı, beraber ve direnden gerçekleşecektir. Ödülümü, bu farkındalığı yaşayan, yayan, çeşitliliğin her türlüsünü kutlayabilen bütün herkese ithaf ediyorum."



