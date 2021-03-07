Mabel Matiz'den çağrı: Artık değişim istiyorum

07 Mart 2021 Pazar, 14:31

Müzisyen Mabel Matiz sosyal medya hesabından bir açıklama metni paylaşarak değişim istediğini vurguladı.

Onurlu mücadelelerinde bütün kadınların, trans bireylerin ve LGBTİ+’harın yanında olduğumu bir kez daha buradan paylaşmak istiyorum diyen Matiz, açıklama metninde, "Failler yerine mağdurların hedef gösterilmesini kabul etmiyorum. Şiddete çanak tutulmasını kabul etmiyorum. Kadınların hedef gösterilmesini kabul etmiyorum" dedi.

"UYGAR YÖNETİCİLER İSTİYORUM"

Matiz'in Twitter hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde;

"Artık değişim istiyorum. Yaşam hakkının ciddi ve tutarlı yasalarla korunduğu, şiddet dilinin aynı ciddi yasalar tarafından ağır/gerçekçi / caydırıcı cezalarla istisnasız olarak yaptırıma tabi tutulduğu, insanlarını cinsiyet’ cinsel yönelim / inanç /ırk / dil gibi kimlikler üzerinden ayrıştırmayan, dışlamayan, birbirine düşman etmeyen, insanlarını eşit ve adil şekilde koruyan, kucaklayan, seven, önemseyen ve bunu uygulamalarıyla hissettiren bir ülke istiyorum. Bunun için gerçekçi ve akilane inisiyatifler alacak samimi, uygar yöneticiler istiyorum.

Göstermelik ve geçici açıklamalarla idare eden, insan hayatını hashtag’lere ve birbirinden kuru tweet’lere hizalayan, değişim için hiçbir şekilde inisiyatif almayan, harekete geçmeyen ve dahası bütün harekete geçme olasılıklarının da yolunu tıkayan yerleşik bakıştan ve onun yarattığı yönetim dilinden yoruldum.

"FAİLLERİN YERİNE MAĞDURLARIN HEDEF GÖSTERİLMESİNİ KABUL ETMİYORUM"

Artık değişim istiyorum.

Failler yerine mağdurların hedef gösterilmesini kabul etmiyorum. Şiddete çanak tutulmasını kabul etmiyorum. Kadınların hedef gösterilmesini kabul etmiyorum. Trans bireylerin, LGBTİ+’harın hedef gösterilmesini kabul etmiyorum.

Herkes için tam, eşit yaşama hakkı istiyorum. Eşitlik ve adalet için hak taleplerinin duyulmasını istiyorum. Hemen, şimdi değişim istiyorum. Onurlu mücadelelerinde bütün kadınların, trans bireylerin ve LGBTİ+’harın yanında olduğumu bir kez daha buradan paylaşmak istiyorum. Artık değişim istiyorum.

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