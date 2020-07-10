Maç bitti kavga çıktı!
Konyasporlu Uğur Demirok ile teknik direktör Bülent Korkmaz arasında yaşananlar geceye damga vurdu.
Konyaspor'un Gaziantep FK'ya 3-1 yenildiği maçın son bölümünde sahada arbede çıktı. Konyasporlu Uğur Demirok ile teknik direktör Bülent Korkmaz arasında yaşananlar geceye damga vurdu.
Teknik direktör Bülent Korkmaz’ın yakasına yapışan Uğur Demirok maçın ardından yaşananlar için özür dilediğini ifade etti.
‘KÜME DÜŞMEYECEĞİZ’
Konu hakkında açıklamalar yapan Uğur Demirok, “Hocam arbedede beni kenara çekti ve hiçbirşeyin bitmediğini 3 maçın daha olduğunu söyledi. Bende adrenalinle düşmeyeceğimizi söyledim. Yaptığım doğru değildi ve özür diledim. 3 Maçta 2 galibiyet almayı planlıyoruz kiminle oynayacağımızın bir önemi yok, yapmamız gerekeni biliyorum” dedi.
Gaziantep-Konyaspor maç sonunda büyük olaylar çıktı. Polis ekipleri koridorlara girerek kavganın büyümesini önledi
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