Beyoğlu Yeni Çarşı maçına devam edememişti: Musaba'dan Fenerbahçe'ye müjdeli haber!

15.01.2026 14:16:00
Cumhuriyet Spor
Fenerbahçe'nin Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynadığı kupa maçında sakatlanarak oyundan çıkan Musaba'nın durumunun ciddi olmadığı iddia edildi.

Fenerbahçe'nin devre arasında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, Beyoğlu Yeni Çarşı maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanarak oyundan çıkan Musaba'nın sakatlığında ciddi bir durum söz konusu olmadığını belirtti.

Musaba'nın oyundan çıkmadan önce hissettiği ağrının ardından riske edilmemek için çıkarıldığı önerildi.

Hollandalı futbolcunun, hafta sonu oynanacak Alanyaspor maçında görev verilmesi halinde oynayacağı öğrenildi.

