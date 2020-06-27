Maç öncesi koronavirüs testleri negatif

27 Haziran 2020 Cumartesi, 10:25

Denizlispor, Çaykur Rizespor karşılaşmasından önce yapılan koronavirüs (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı açıkladı.

Denizlispor’dan yapılan resmi açıklamada, Rizespor karşılaşması öncesinde futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına korona virüs testi yapıldığı kaydedildi. Test sonuçlarının negatif çıktığı açıklanırken, "Yönetim kurulumuz, futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza uyguladığımız Covid-19 PCR testlerinin sonuçlarında herhangi bir pozitif bulguya rastlanmamıştır" ifadeleri kullanıldı.



