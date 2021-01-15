Macaristan: Yeterince Covid-19 aşısı temin edemediği gerekçesiyle Sinopharm’dan aşı alacak

15 Ocak 2021 Cuma, 10:32

Macaristan AB’den yeterince koronavirüs aşısı temin edemeği gerekçesiyle Çin’in geliştirdiği koronavirüs aşısını alacağını belirtti. Gulyas, ülkesinin 19,7 milyon doz aşı siparişi verdiğini ama bugüne kadar sadece 129 bin 860 kişiye yetecek kadar aşıya erişebildiklerini kaydetti.

Hükümetin, Macaristan'a yeterli miktarda Covid-19 aşısı sağlamak için tüm fırsatları değerlendirmeye çalıştığını, bu kapsamda Çin ile de görüştüğünü aktaran Gulyas, "Sinopharm ile neredeyse anlaştık. Aşının ilk partisinin gelişi 1 milyon doz civarında olabilir" diye konuştu.

Gulyas, Çin ve İsrail'in yanı sıra 1 Ocak 2021 itibarıyla Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini tamamlayan İngiltere'nin aşı temini konusunda bağımsız hareket ettiğini ve başarılı olduğunu söyledi.

Macaristan'da son verilere göre 96 bin 100 kişiye koronavirüs aşısı uygulandı.