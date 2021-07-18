Mackinac Köprüsü'ne bomba koyulduğu iddia edildi
ABD’nin Michigan eyaletinde yer alan Mackinac Köprüsü trafiğe kapatıldı.
ABD’nin Michigan eyaletinden yer alan ve St. Ignace ve Mackinaw şehirlerini birbirine bağlayan Mackinac Köprüsü trafiğe kapatıldı. Yetkililer, Mackinac Köprüsü’nün acil bir olay nedeniyle tüm trafiğe kapatıldığını belirterek, vatandaşları bölgeden uzak durması konusunda uyardı.
TRAFİĞE KAPATILDI
Michigan eyalet polisi tarafından köprünün trafiğe kapatıldığı doğrulanırken, olayla ilgili daha fazla ayrıntı verilmedi. Yerel basında yer alan haberlerde, köprünün aktif bir bomba tehdidi nedeniyle kapatıldığı iddia edilirken, güvenlik güçlerinin köprünün üstünde ve çevresinde arama yaptığı öne sürüldü.
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