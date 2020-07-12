Maçoğlu: 767 dağ keçisinin öldürülmesine dair ihaleler duruyor!

12 Temmuz 2020 Pazar, 17:26

Maçoğlu, kentte Tarım ve Orman Bakanlığı’nca 17 dağ keçisinin avlanmasına yönelik ihalenin Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından iptal edilmesinin ardından açıklama yaptı.

Tunceli'deki ihalenin iptal edildiğini hatırlatan Maçoğlu, "Fakat ülke genelinde 767 dağ keçisinin öldürülmesine dair ihaleler duruyor. Doğanın, canlıların yaşam hakkını yok saymak ve buna modern avcılık adı altında kılıf uydurmak savunulamaz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Tunceli'de 17 dağ keçisinin avlanabilmesi için açılan ihalenin iptal edildiğini açıklamıştı. Yapılan açıklamada sosyal, inanç ve kaçak avcılık açısından yerinde yapılacak inceleme sonucu hazırlanacak rapora göre hareket edileceği duyurulmuştu.