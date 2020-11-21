Macron Afrika ülkeleri üzerinden Rusya ve Türkiye’yi suçladı

21 Kasım 2020 Cumartesi, 11:09

Jeune Afrique dergisine röportaj veren Macron, Türkiye ve Rusya’ya Afrika ülkeleri üzerinden suçlamalar yöneltti. Bazı Afrika ülkelerinde Fransa’nın konumuna dair karşıtlığın arttığına dikkat çeken Macron, sorumlu olarak Türkiye ve Rusya’yı gösterdi.

Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden düşünülmesi gerektiğini söyleyen Macron, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Afrika’daki varlığını ve etkisini artırdığını öne sürdü. "Aynı zamanda Rusya da bölgede aktif bir rol oynamaya başladı" diyen Macron, “Analistler birçok ülkede Kremlin yanlısı Wagner paralı asker gruplarının bulunduğuna işaret etti” dedi.

‘TÜRKİYE VEYA RUSYA TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİLER’

France 24'ün aktardığına göre, Afrika ülkelerindeki yükselen Fransız karşıtlığına dair Macron, Ankara ve Moskova’yı suçlayarak "Sömürgecilik sonrası önyargıları artırmada rol oynuyorlar" ifadesini kullandı. "Bu konuda saf olmamalıyız" diyen Macron, Fransızca yayın yapan medya organlarına görüş veren ve video hazırlayan kişilerin Rusya veya Türkiye tarafından finanse edildiğini belirtti.

Macron, Gine Devlet Başkanı Alpha Conde'u ise "Yalnızca iktidarı elinde tutmak için" anayasa değişiklikleri konusunda bir referandum düzenlemekle suçladı. Karikatür krizini tekrar gündeme getiren Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin yanlış anlaşılmalara katkıda bulunduğunu savundu.