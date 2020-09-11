11 Eylül 2020 Cuma, 14:08

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Engin Özkoç, Yunanistan ve Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek güçte olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Biz Türkiye demokrasisi ile ilgili milletimize ve ülkemizin geleceğine inanan siyasi partiler ve Millet İttifakı olarak mücadele veriyoruz. Eleştirilerimizi dile getiriyoruz. Ancak herkes ve tüm dünya şunu bilmelidir; hiçbir ülkenin devlet başkanı Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı makamı için yakışıksız bir üslupla asla konuşamaz. İç siyasetimize müdahale etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün yaptığı bir açıklama ile Türkiye açısından kabul edilemeyecek açıklamalarda bulunmuştur. Bu açıklamaları biz CHP olarak kabul etmiyor ve kınıyoruz. Macron haddini bilmelidir. Akdeniz’de gerilimi tırmandıran üsluptan ve tavırdan vazgeçmelidir. Yunanistan ile aramızda olan sorunu iki ülke çözebilecek güce ve tarihsel bağa sahiptir."

"BU BİZİM MİLLİ MESELEMİZDİR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un dün yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Kuşoğlu, Yunanistan'ın, Kıbrıs Rum yönetiminin, Fransa'nın birçok ülke gibi Doğu Akdeniz konusunu iç meselelerinde kullandığını, konjonktür olarak Türkiye'yi yalnız gördükleri için bu durumdan istifade ettiğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Türkiye provokasyonları artırıyor ve bu büyük ülkeye yakışmıyor. Türk halkı büyük bir halk ve başka şeyler hak ediyor. Biz Avrupalılar, Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız. Erdoğan hükümetinin kabul edilemez davranışları bulunuyor." açıklamalarına tepki gösteren Kuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bu bizim milli meselemizdir. Dış politika bizim için milli meseledir. İç meselelerde Erdoğan ve sorunları ayırırız ama milli meselelerde böyle bir ayrım yapamayız. İktidara böyle bir meselede sahip çıkıyoruz. Onların ayırdığı gibi Türk halkıyla Erdoğan iktidarını biz ayırmıyoruz tabii ki. Ayırmamamız lazım. Ama Avrupa Birliği, komşularımızla ilişkiler konusunda, Orta Doğu coğrafyası konusunda da dış politikamızın değişmesinin gerektiği kesindir.

Fransa epeyden beri bu tür çıkışlar yapıyor. NATO içerisinde de geçmişte bu tür çıkışları oldu. Avrupa Birliği içerisinde de bu tür çıkışlarını görüyoruz. Macron'un çocukluğuna vereceğim ama Macron'dan önce de Fransa bu tür çıkışlar yapıyordu. Özellikle İngiltere, Almanya karşısında Fransa kendisini onlarla rekabet eden eşit bir güç olarak bulunduğu geri kalmışlığı hazmedemiyor tabii ki. Fransa zaman zaman bu tür aykırı çıkışlar yapıyor. Doğu Akdeniz ile ilgili Yunanistan'ı destekleyerek Türkiye'ye yaptığı bu düşmanlık da bunlardan bir tanesi. Ama bunda başarılı olması mümkün değil."

Kuşoğlu, hükümeti bu olayda desteklediklerini ancak hükümetin genel politikalarını hatalı bulduklarını da vurguladı.

"ÖNEMSEMEDİĞİMİZ BU DURUM YUNANİSTAN'I ŞIMARTTI"

Yunanistan'ın 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin deniz ve hava gücünü küçümsediğini ve ölçemediğini belirten Kuşoğlu, Ege'de de çok haksız bir durum olduğuna işaret etti.

Kuşoğlu, "Orada bizim olan, Lozan'a göre askeri gücün olmaması gereken adalara da askeri çıkarmalar yaptı. Bunlara müdahale etmek askeri açıdan çok zor, aynı zamanda maliyetli. Bazıları çok gerekli de değil ama bu durum sonuçta Yunanistan'ın şımarmasına sebep oldu. Görmek istemediğimiz, önemsemediğimiz bu durum Yunanistan'ı şımarttı." diye konuştu.