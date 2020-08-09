Macron: Lübnan’ın geleceği tehlikede

09 Ağustos 2020 Pazar, 16:34

Hafta içinde salı günü başkent Beyrut’un liman bölgesindeki depoda yaşanan patlama dünya kamuoyunun gündeminde… Lübnan için video konferans yöntemiyle bir araya gelen liderler Lübnan’a yapılacak yardım için görüşmelere başladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron katıldığı toplantıda, “Görevimiz yaşanan devasa patlama sonrasında başkentleri yok olan Lübnan halkına yardımı hızlı ve etkili bir şekilde iletmek. Bizim rolümüz onların yanında olmak. Lübnan’ın geleceği riskli” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, 2750 tonluk amonyum nitratın patlamasıyla 158 insanın yaşamını yitirdiği ve binlerce insanın da yaralandığı, binaların yerle bir olduğu Beyrut’taki patlama ile ilgili konuşan Macron, uluslararası kamuoyunun yardımının Birleşmiş Milletler tarafından koordine edilmesi gerektiğini de söyledi.

Ekonomistler 250 binden fazla insanı evsiz hale getiren, işletmelerin kapanmasına sebep olan ve tahıl depolarını yok eden patlamanın ülkenin gayrisafi milli hasılasının yüzde 25’ini silmesi anlamına geleceğini duyurdu.