Macron, Med7 zirvesinde Türkiye’ye karşı bütüncül ‘güney cephesi’ kuramadı

12 Eylül 2020 Cumartesi, 05:00

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye’ye yönelik sert söylemine karşın Avrupa Birliği (AB) üyesi güney Avrupa ülkeleri (Med7) liderler zirvesinden çıkan bildiri, bu ülkeler arasında Türkiye’ye yönelik ortak bir yaklaşım olmadığını ortaya koydu.

Fransa’nın Korsika Adası’nda önceki gün Med7 olarak anılan Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Malta, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderlerinin katıldığı toplantı yapılmış, zirve öncesi Macron, Türkiye’ye yönelik sert mesajlar vermişti. Macron’un, Med7’den bu ay sonunda yapılacak AB zirvesi öncesi Türkiye’ye yönelik sert bir yaptırım mesajı çıkarmak istediği yorumları gündeme yansımıştı. Zirvenin ardından yayımlanan bildiride Doğu Akdeniz’de Yunanistan ve GKRY’ye destek açıklandı ancak Fransa’nın amaçladığı Türkiye’nin Doğu Akdeniz politikasında geri adım atmaması durumunda sert AB yaptırımları uygulanmasına yönelik ortak bir mesaj çıkmadı. Bildiride sorunların diyalogla çözülmesi gerektiği vurgulanırken doğrudan yaptırım talebinde bulunulmadı. AB’nin yaptırım listesi oluşturmaya hazır olduğu ifadesi yer aldı.

Med7 zirvesinde Fransa, Yunanistan ve GKRY’nin Türkiye’ye yönelik daha sert bir ortak bildiri çabasına İtalya, İspanya, Malta ve Portekiz’in destek vermediği kaydedildi. İtalya ve İspanya ve Malta’nın Doğu Akdeniz konusunda Türkiye’ye sert yaptırımlardan yana olmadığı ve Almanya’nın teşvik ettiği Türkiye ve Yunanistan arasındaki meselelerin diyalogla çözülmesi yönündeki çabalarına destek verdiği biliniyor.

Bildiride AB’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım listesi oluşturmaya hazır olduğu ifadeleri yer alsa da bu konuda da birlik içinde fikir birliği bulunmuyor. AB’nin Türkiye’ye yönelik nasıl bir politika izleyeceği 24 Eylül’deki AB liderler zirvesinde ele alınacak. Yunanistan ve GKRY, tehdit altında oldukları gerekçesiyle Türkiye’ye karşı yaptırım konusunda ısrar ediyor ve AB’nin Belarus için hazırladığı yaptırım planını ancak Türkiye’ye yönelik sert yaptırımların uygulanması halinde destekleyeceği mesajını veriyor. Ankara’daki diplomatik çevrelerde AB zirvesinde Türkiye’ye yönelik sert bir yaptırım kararı çıkmasının zor olduğu dile getiriliyor. Avrupalı diplomatlar, Türkiye’ye yönelik sert yaptırımların masada olmadığına dikkat çekerken Yunanistan ve GKRY’nin Belarus’a yönelik yaptırımları engelleme tehdidiyle AB’yi Türkiye’ye yönelik sert yaptırımlara ikna etmesini “uzak ihtimal” olarak görüyor.

MALTA’DAN ZİYARET

Bu arada Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo, Med7 zirvesinin ardından dün GKRY’yi ziyaret etti. Bugün ise Türkiye’ye geleceği duyuruldu. Bartolo, Antalya’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez dün telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkileri geliştirecek hususlar, bölgesel meseleler değerlendirildi.