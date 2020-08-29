Macron: Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de kırmızı çizgileri gösterdik
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime değinirken, Türkiye'nin faaliyetlerine karşı 'sert bir duruş sergilediğini ve kırmızı çizgileri çizdiğini' söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gazetecilere açıklamasında Türkiye ile Doğu Akdeniz üzerinden yaşanan gerilime değindi.
Macron, Fransa’nın yaz aylarında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşı ‘sert bir duruş sergilediğini ve kırmızı çizgileri çizdiğini’ söyledi. Macron, Ankara “Kelimelere değil eylemlere saygı gösteriyor” dedi.
Macron'un Türkiye hakkıdaki açıklamarı şöyle:
"Mesele Akdeniz’in egemenliğine geldiğinde, fiiliyatta ve sözlerimde tutarlı olmalıyım. Size, Türklerin yalnızca bunu dikkate alıp buna saygı duyduğunu söyleyebilirim. Eğer söyledikleriniz sözde kalır ve harekete geçmezseniz... Fransa’nın bu yaz yaptığı önemliydi. Bu kırmızı çizgi politikasıdır. Suriye’de de bunu yaptım."
"Orantılıydı. Bir donanma göndermedik. Münhasır ekonomik bölgelere veya AB üyesi iki ülkenin egemenliğine saldıran bir ülke... Türkiye’nin son yıllardaki stratejisini bir NATO müttefikinin stratejisi olarak görmüyorum."
Video Haberler
- Navtex ilan edilen bölgede tehlikeli gerginlik
- 400 yıllık tarihi köprü iş makineleri tarafından yıkıldı
- AKP'liler birbirine girdi
- Bir kadın cinayeti daha son anda önlendi!
- AKP'li Ünal'dan bir garip 30 Ağustos açıklaması
- Mısıroğlu'nu eleştirdiği görüntüler yeniden gündem oldu
- 17 kişinin bulunduğu 50 metrelik yat alev alev yandı
- İşte felaketin boyutunu gösteren fotoğraf!
- Kayışdağı'nda orman yangını
- Karadeniz'de keşfedilen gazla ilgili yeni gelişme