Macron’dan Doğu Akdeniz'de gerilimi arttıracak adım

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 23:28

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası Türkiye'nin tek taraflı olduğunu iddia ettiği petrol arama çalışmalarını sona erdirmesi gerektiği açıklamasında bulundu. Macron ayrıca Doğu Akdeniz'deki askeri varlıklarının geçici olarak artırılacağını belirtti.

Twitter üzerinden açıklama yapan Macron, şu ifadeleri kullandı:

''Doğu Akdeniz'deki durum endişe verici. Türkiye'nin tek taraflı petrol arama kararı tansiyona neden oluyor. Komşu ülkeler arasındaki barışçıl diyolağa izin verilmesi için bu durumun sonlanması gerekiyor. Yunanistan'ı de içeren Avrupalı ortaklarımızın da işbirliği ile gelecek günlerde Doğu Akdeniz'deki Fransız askeri varlığını geçici olarak güçlendirmeye karar verdim"