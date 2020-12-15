Maden ocağında göçük: 1 işçi yaralı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte, işçi Dursun Arabacı (41) yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Kilimli'ye bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana geldi. Tavandan düşen taş nedeniyle oluşan göçükte yaralanan maden işçisi Dursun Arabacı, arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ocaktan çıkartılan Arabacı’ya ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Arabacı daha sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dursun Arabacı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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