Maden ocağındaki iş kazasında yaralanan operatör hayatını kaybetti
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde, çalıştığı vincin düşen zincirinin altında kalan operatörü Fuat Güle (46) hayatını kaybetti.
Olay, önceki gün 12.30 sıralarında kırsal Kirazlıyayla Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana geldi. Maden sahasında çıkartılan hafriyatların döküm alanında çalışan vinç operatörü Fuat Güle, vincin boşalan zincirinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Olayı gören iş arkadaşları Güle’nin yardımına koştu, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Fuat Güle, Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavisi yapılan Güle durumu ağır olduğu için Bursa'daki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Fuat Güle yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fuat Güle’nin cenazesinin Yenişehir Yolören Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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