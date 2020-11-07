Madenciye ‘üç formül’ sözü

07 Kasım 2020 Cumartesi, 02:00

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası uzmanı Kamil Kartal’ın katıldığı görüşmede soruna çözüm için 3 başlık üzerinde duruldu. Bu başlıklar şöyle: 1- Çözüm için yeni bir yasal düzenleme yapılabilir mi? 2- Meclis’te görüşmeleri devam eden yasa teklifine bu yönde bir madde eklenebilir mi? 3- İşverenin mal varlığı devirleri yasal mı, hileli mi?

Kamil Kartal, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın da devreye girmesiyle bakanlıkların bu 3 başlıkta çalışma yapacaklarını söyledi. İşverenin mal varlığının inceleneceğini belirten Kartal, “İşveren, bütün mal varlığını kardeşlerine, gelinlere devretmiş. Bize göre bu hileli devir. Bu da araştırılacak” dedi. İşçiler görüşmenin ardından Soma’ya değil Gölmarmara’ya döndü. Kartal, “Bir hafta Gölmarmara’da bekleyeceğiz. Sorunu çözeceklerini ve sonrasında da İçişleri Bakanı’nın bizi ziyarete geleceğini ifade ettiler. Somut bir adım atılmazsa yeniden Ankara’ya yürüyüşe başlayacağız. Uyarlara ait Ermenek’teki maden facianın ardından kapatıldı. İşçilerin kıdem, ihbar tazminatları ödenmedi. Enerji Bakanlığı bürokratları Uyar Madencilik’le ilgili direniyor. Temmuz ayındaki yasanın içerisine madde konulmuştu sonra çıkarıldı. Uyar’ın arkasında kim var ? Devlet bir patrondan hesap soramıyor mu” diye konuştu.