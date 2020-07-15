Madımak katliamı sanıklarının avukatı, İzmir’de baro kuruyor

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve 80 il barosunun itirazına karşın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cumhur İttifakı’nın oylarıyla yasalaşan “çoklu baro sistemi”yle birlikte yeni baro kurma çalışmaları başladı. Yeni düzenlemeye göre 9 bin 612 avukatın bulunduğu İzmir’de en az 4 baro kurulabiliyor. Düzenleme sonrası AKP’li isimler, İzmir’de yeni baro kurmak için hazırlık yapıyor.

2002’de AKP’den siyasete atılan Ali Aşlık, 1993 yılında Sivas’ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri’nde 33 aydın ve sanatçı ile 2 otel görevlisinin yakılarak katledilmesinin davasında sanıkların avukatlığını yaptı.

Yürüttükleri çalışmaya ilişkin ulaştığımız AKP’li Aşlık, yeni düzenlemeyle birlikte baro kurmak için çalışma yaptıklarını söyledi. Aşlık, aktif siyasette olmadığını savunarak “Herhangi bir parti çatısı altınca çalışmıyoruz. İzmir Barosu’na kayıtlı 30 yıllık avukatım. İzmir Barosu’nun bugüne kadar herhangi bir faydasını görmedim. Arkadaşlarımızla birlikte bir çalışma içerisindeyiz. Faydalı olacağımızı düşünürsek yeni bir baro kuracağız. Yeterli üye sayısını bulma konusunda bir şüphemiz yok” dedi. l İZMİR