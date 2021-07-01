Madımak Katliamı’nın 28’inci yılı: Unutmadık, unutturmayacağız

01 Temmuz 2021 Perşembe, 02:00

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Sivas Şube Başkanı Hidayet Yıldırım, pandemi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilecek Madımak Katliamı anma etkinliğinin, yarın saat 10.00’da Seyrantepe’de bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği önünden Madımak Oteli’ne yapılacak yürüyüş ile başlayacağını duyurdu. 28 yıl önce otelde katledilen aydın ve sanatçılar adına oluşturulan anı köşesine karanfiller bırakılarak, anma gerçekleştirilecek.

Bu yıl anmaya katılımın daha yoğun olacağını, 28 yıldır dile getirdikleri taleplerini bu yıl da tekrarlayacaklarını belirten Yıldırım, şöyle konuştu:

“O gün kanlı Sivas’ta halkın bağrı Madımak’ta 35 kez bıçaklandı. O gün özgürlük 35 kez hançerlendi. O gün özgürlük adına, semah dönerek yola çıkanlar 35 kez katledildi. O gün zulmün ateşi ve kara dumanı tüm ülkeyi kapladı. O gün insanlık bir kez daha Sivas’ta yakıldı. 28 yıldır dile getirdiğimiz taleplerimiz değişmedi. Madımak hâlâ utanç müzesi yapılmadı. Oluşturulan anı köşesinde Madımak’ı yakmaya gelenlerin isimleri en başta hâlâ yazılı duruyor. Madımak katili affedilmiş. Sivas’ta normal yaşantısını sürdürüyor. Arananlar bulunamıyor ama Cafer Erçakmak öldükten sonra emniyete yakın bir mesafede oturduğu ortaya çıkıyor. Adalet yerini bulmamış, katliamın perde arkası aydınlatılamamıştır. Madımak yangını yüreklerde, insanım diyenlerin bilincinde hâlâ sürüyor.”

ÇORUM’DA ANMA

Amasya’da Eğitim-Sen Amasya Şubesi Atatürk anıtı önünde anma programı ve basın açıklaması yapacak. Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından da Madımak Katliamı’nın 28’inci, Çorum Katliamı’nın 41’inci yılı nedeniyle kent genelinde bir dizi konser ve toplantı gerçekleştirilecek. Tokat, Samsun ve yurdun çeşitli illerinde ise yaşamını yitirenler anılacak.