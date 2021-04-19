Madonna'dan silah kontrol reformu için çağrı
Yıldız şarkıcı Madonna, son haftalarda ABD'de yaşanan polisin silahla iki kişiyi öldürmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Silah kontrol reformu için çağrıda bulunan Madonna, "Adam Toledo, 13 yaşındaydı, Daunte Wright ise 20... Onları öldüren polis memurları yalnızca insan öldürme suçuyla yargılanıyor. Bu delilik. Korkunç!" dedi.
ABD'de son haftalarda meydana gelen iki ölümün ardından polis ve silah kontrol reformu için çağrılar ve protestolar sürüyor. Olaylara tepki veren isimler arasına Madonna da katıldı.
Madonna, ABD'de yaşananlardan sonra silah kontrolünün 'Yeni aşı' olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Pembe bir duvarın önünde kamera karşısına geçen Madonna, "Yeni bir aşı var! Adı da 'Silah kontrolü!' Zorunlu olmalı, hayat kurtarır" ifadelerini kullandı.
62 yaşındaki ünlü şarkıcı, gönderisine, "Şimdi silah kontrolü!" ve "Uyan Amerika" etiketlerini ekledi.
İkinci bir paylaşımda da bulunan Madonna şu ifadeleri kullandı: "Adam Toledo, 13 yaşındaydı, Daunte Wright ise 20... Onları öldüren polis memurları yalnızca insan öldürme suçuyla yargılanıyor. Bu delilik. Korkunç!"
Video Haberler
- Çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu
- Antalya'da trafikte skandal görüntüler
- İstanbul'da baskın anı! İçerisi böyle görüntülendi
- Trafik kazasında can pazarı! Yaralılar var
- Erdoğan ve İmamoğlu anmada bir arada
- Taksicinin vurulma anı kameraya böyle yansıdı
- Kuduz vaşak dehşeti! Eşine yapışan hayvana silah çekti
- Afiş de tıpkı 128 milyar dolar gibi uçup gitti
- Arkasından gizlice yaklaşıp dehşeti yaşattı
- Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
En Çok Okunan Haberler
- Güney Kore'den 'Bitcoin' kararı
- İstanbul'a uyarı: Dışarı çıkmamakta fayda görüyorum
- Koca, illere göre vaka haritasını paylaştı
- Son seçim anketi: Durum yüzde 40'a 39!
- Çok çarpıcı aşı anketi: İşte aşıya karşı olanların oranı
- SP, kadın kolları bir erkeğe emanet
- Yeşilçam'ın usta ismi Erol Demiröz yaşamını yitirdi
- Ekonomist Uğur Gürses: Savaş çıksa dolar yok
- CHP'li Torbalı Belediye Başkanı yaşamını yitirdi
- Fransa'da uçak düştü!