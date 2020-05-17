Madra Dağı’nda altın madeni projesi doğayı katlediyor

17 Mayıs 2020 Pazar, 06:00

Ekoloji Birliği, TÜMAD AŞ’nin Balıkesir’in İvrindi ve Burhaniye sınırlarındaki altın madeni projesine “Madra Dağı’nı terk et” diyerek tepki gösterdi.

Ekoloji Birliği Eşsözcüleri Süheyla Doğan ve Coşkun Özbucak yaptıkları ortak açıklamada “Madra Dağı Kaz Dağı’nın kardeşidir. Kaz Dağı’na ne kadar sahip çıkıyorsak Madra’ya da o kadar sahip çıkmalıyız. Ülkemizin her yanındaki hiçbir kamu yararı olmayan ve ekolojik yıkım ve talana yol açan tüm altın madeni projelerine karşı birlikte mücadele etmeliyiz” dediler.

TÜMAD AŞ’nin Çanakkale Lapseki’de de altın üretimine başladığına dikkat çekilen açıklamada şu görüşler savunuldu: “İvrindi-Burhaniye projesinin ruhsat alanı 6.606,37 hektardır ve 7.902 futbol sahası büyüklüğündedir. ÇED raporuna göre işletmede saniyede 57 lt. su kullanılıyor. Avrupa’nın en büyük projelerinden olan bu projede 4 adet cehennem çukuru öngörülmektedir. Bu çukurlardan çıkacak cevher siyanür ile işlemden geçtikten sonra 54 milyon m3 zehirli pasa dağları oluşturacaktır. Proje, Burhaniye’nin meşhur Düdüklü Suyu ve diğer su kaynaklarının üstündedir. Halihazırda faaliyete başlamış olan proje İvrindi’den Burhaniye’ye, Ayvalık’a, Dikili’ye, Kozak yaylalarına kadar geniş bir alanı etkilemektedir. Daha şimdiden binlerce hektar alanda ağaç kesimleri yapılmış, bölge ormansızlaştırılmış ve atık havuzlarının inşasına başlanmıştır. Gözlerden ırak olan projenin zararının boyutları olanaksızlıklar nedeniyle daha önce tespit edilememiş ve Kirazlı gibi kamuoyuna yansıtılamadığından bu projeye karşı kamuoyundan yeterince destek sağlanamamıştır. Oysa yıkımın boyutu daha şimdiden korkunç bir noktaya ulaşmıştır. Bölge milletvekillerini ve tüm kamuoyunu bu projeye karşı çıkmaya ve bölgede mücadele eden yaşam savunucularını itibarsızlaştırma ve karalama kampanyalarına karşı destek olmaya çağırıyoruz.”