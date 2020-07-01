Maduro, AB’ye kapıyı gösterdi

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Maduro, düzenlediği basın toplantısında yaptırım kararını kınadı ve AB’yi sömürgecilikle suçladı. “Venezüella’ya saygı duymuyorlarsa gitsinler” dedi. Buna AB cephesinden tepki geldi. Venezüella’nın Brüksel’de bulunan AB Büyükelçisi Claudia Salerno’nun görüşmeye çağırılacağı duyuruldu.

ABD’nin yanı sıra AB, Venezülla’da kendini “geçici devlet başkanı” ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido’yu tanıdıklarını duyurmuş, Maduro yönetimiyle aralarında gerilim daha da artmıştı. AB, Venezülla yönetiminden yetkililere yönelik yaptırım listesine önceki gün 11 kişi daha eklediğini açıklamış, toplam sayı 36’ya çıkmıştı. Yaptırım gerekçesi olarak “Venezüalla’daki demokrasiye, hukukun işleyişine karşı eylemde bulunmak” gösterildi. Bu kişilerin AB’deki mal varlıklarının dondurulduğu, birlik ülkelere girişlerinin yasaklandığı kaydedildi. Yaptırım listesine alınanlar arasında üç muhalif vekilin de olduğu gündeme yansıdı. Kimi yorumda bunun gerekçesi olarak Guaido’nun meclis tarafından dokunulmazlığının kaldırılması gösterildi.