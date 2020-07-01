Maduro, AB’ye kapıyı gösterdi
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkedeki 11 siyasetçiye yaptırım kararı alan Avrupa Birliği’ne (AB) karşı hamlede. Maduro yönetimi, AB’nin Caracas Temsilcisi Isabel Brilhante Pedrosa’nın ülkeden ayrılmasını istedi. Temsilciye ülkeden ayrılması için 72 saat süre verdi.
Maduro, düzenlediği basın toplantısında yaptırım kararını kınadı ve AB’yi sömürgecilikle suçladı. “Venezüella’ya saygı duymuyorlarsa gitsinler” dedi. Buna AB cephesinden tepki geldi. Venezüella’nın Brüksel’de bulunan AB Büyükelçisi Claudia Salerno’nun görüşmeye çağırılacağı duyuruldu.
ABD’nin yanı sıra AB, Venezülla’da kendini “geçici devlet başkanı” ilan eden muhalefet lideri Juan Guaido’yu tanıdıklarını duyurmuş, Maduro yönetimiyle aralarında gerilim daha da artmıştı. AB, Venezülla yönetiminden yetkililere yönelik yaptırım listesine önceki gün 11 kişi daha eklediğini açıklamış, toplam sayı 36’ya çıkmıştı. Yaptırım gerekçesi olarak “Venezüalla’daki demokrasiye, hukukun işleyişine karşı eylemde bulunmak” gösterildi. Bu kişilerin AB’deki mal varlıklarının dondurulduğu, birlik ülkelere girişlerinin yasaklandığı kaydedildi. Yaptırım listesine alınanlar arasında üç muhalif vekilin de olduğu gündeme yansıdı. Kimi yorumda bunun gerekçesi olarak Guaido’nun meclis tarafından dokunulmazlığının kaldırılması gösterildi.
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