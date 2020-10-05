Maduro: Aramızdaki kötü ilişkilere rağmen Trump'ın iyileşmesini diliyoruz
Venezüella lideri Nicolas Maduro, 'iki ülke arasındaki kötü ilişkilere rağmen' ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüsten kurtulmasını dilediğini söyledi.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Twitter hesabından yayınlanan sağlık brifinginde çeşitli açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump ile eşinin koronavirüse yakalanmasına değinen Maduro, "Kimsenin enfekte olmasını istemiyoruz, Venezüella düşmanı ABD Başkanı ile insani dayanışmamızı ifade ediyoruz ve iyileşmesini istiyoruz" açıklamasında bulundu.
Sputnik’te yer alan habere göre, Venezüella ile ABD arasındaki ilişkiler, muhalefet kontrolündeki Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun Başkan Maduro'yu yeniden iktidara getirmek amacıyla kendisini geçici devlet başkanı ilan ettiği zaman yeni bir krize girmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı ülkelerinin çoğu Guaido'yu desteklerken, Rusya, Çin, Türkiye ve diğer ülkeler Maduro'yu desteklemişti.
ABD ayrıca, Venezüella'ya yönelik bir dizi ekonomik yaptırım uygulamıştı.
MADURO'DAN SPUTNİK V AÇIKLAMASI
Rusya'nın koronavirüs aşısı 'Sputnik V' ile ilgili de konuşan Maduro, oğlu Nicolas Ernesto Maduro Guerra ve kız kardeşi Maria Teresa Maduro'nun yanı sıra Cumhurbaşkanının da Rus koronavirüs aşısını alacağını söyledi. Venezüella'ya Sputnik V aşısının ilk Partisi cuma günü teslim edilmişti.
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