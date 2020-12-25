Maduro sözünü tuttu: Venezuela'da 10 milyon oyuncak dağıtıldı
Ekonomik sıkıntıların yanında siyasi krizin de yaşandığı Venezuela’da Noel geleneği yerine getirildi. Maduro da çocuklara 10 milyon oyuncak dağıtma sözünü yerine getirdi.
Venezuela'da yılın bu döneminde ihtiyacı olanlara yardım etmek, oyuncak, yiyecek ve kıyafet bağışlamak uzun zamandır süren bir gelenek. Nicolas Maduro'da Noel geleneği için 10 milyon oyuncak dağıtımı sözünü yerine getirdi.TeleSUR'da yer alan habere göre, Tedarik ve Üretim Mahalli Komiteleri aracılığıyla söz konusu oyuncakların dağıtımına başlandı.
"ONLAR ÜLKENİN UMUDU"
Venezuela hükümetine ait bir Twitter hesabı, 23 Aralık’ta yaptığı paylaşımlarda ülkenin başkenti Karakas’ta Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in çocuklara oyuncakları dağıttığı fotoğrafları paylaştı. Burada bir açıklama yapan Rodriguez, çocuklarda mutluluğu ve Noel neşesini artırmayı istediklerini ve onların ülkenin umudu olduğunu ifade etti.
MADURO SÖZ VERMİŞTİ
Nicolas Maduro Noel geleneğine uyup ekimde yoksul çocuklara 10 milyon oyuncak dağıtma sözü vermişti. Bu sözü yerine getirebilme adına, ülkedeki oyuncak üretimini ve sayısını artırmayı sağlamak için devletin satın alma garantisi sunması ve oyuncak ithalatını artırmak için bazı girişimlerde bulunma gibi özel önlemler almıştı.
Kaynak: Independent Türkçe
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