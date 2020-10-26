Mafya lideri Çakıcı'dan CHP'li belediyeye ziyaret
Mafya lideri Alaattin Çakıcı, Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Gürkan, Çakıcı'yla olan fotoğraflarını, "Atatürk portresi ve Belediyemiz tarafından basılan Nutuk kitabını hediye ettik" notuyla paylaştı.
Kamuoyunda "Af yasası" olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan mafya lideri Alaattin Çakıcı, Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti.
ÇAKICI'YA ATATÜRK PORTRESİ VE NUTUK HEDİYESİ
Gerçekleşen ziyareti CHP'li Recep Gürkan, Facebook'taki resmi hesabından şu açıklama ile duyurdu:
"Sayın Alaattin Çakıcı, Belediyemizdeki Ulu Önderin 4 gece konakladığı Atatürk Odası'nı ve bizleri ziyaret etti.
Kendilerine Atatürk portresi ve Belediyemiz tarafından basılan Nutuk kitabını hediye ettik."
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