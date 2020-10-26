Mafya lideri Çakıcı'dan CHP'li belediyeye ziyaret

26 Ekim 2020 Pazartesi, 17:36

Kamuoyunda "Af yasası" olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan mafya lideri Alaattin Çakıcı, Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ı makamında ziyaret etti.

ÇAKICI'YA ATATÜRK PORTRESİ VE NUTUK HEDİYESİ

Gerçekleşen ziyareti CHP'li Recep Gürkan, Facebook'taki resmi hesabından şu açıklama ile duyurdu:

"Sayın Alaattin Çakıcı, Belediyemizdeki Ulu Önderin 4 gece konakladığı Atatürk Odası'nı ve bizleri ziyaret etti.

Kendilerine Atatürk portresi ve Belediyemiz tarafından basılan Nutuk kitabını hediye ettik."