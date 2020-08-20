Mağazalarda Instagram QR kod dönemi başlıyor

20 Ağustos 2020 Perşembe, 15:17

Son dönemde Instagram Mağaza özelliğiyle işletmelere platformunda sanal bir mağaza sunan Instagram, fiziksel mağaza müşterilerini de Instagram'a taşımayı planlıyor. Uygulama içine bir QR kod özelliği ekleyen Instagram, kullanıcıların QR kod üretmesini kolaylaştırıyor.

Üçüncü parti kamera uygulamalarını da destekleyen QR kodlar sayesinde işletmeler, fiziksel mekanlarda Instagram hesaplarını öne çıkarabiliyor. Müşteriler dükkanlara ya da mağaza camlarına yerleştirilen QR kodu taratarak, işletmenin Instagram hesabına ulaşabiliyor.

Özellike salgın döneminde kalabalık mağazalara girmek istemeyen kullanıcılar Instagram'ın bu yeni özelliği ile hem işletmeleri hem de müşterileri temassız alışverişe yönlendiriyor.

Müşteriler, QR kodu tarattıktan sonra işletmenin Instagram hesabına ulaşarak; ürünleri inceleyip satın alabilir. İşletmeler de bu sayede Instagram'daki takipçi kitlesini büyütürken, satışlarını arttırabilir.

İlk olarak geçen yıl Japonya'da test edilen özellik, şu anda daha geniş bir kullanıcı kitlesi tarafından test edilmeye başladı. Kullancılar, QR kod üretebilmek için ayarlarda yer alan QR kod sekmesine tıklaması gerekiyor.

Bu arada QR kod sekmesi yerine Nametag sekmesini görüyor olabilirsiniz. Zaman içinde Nametag'in QR kod sekmesine dönüşeceğini belirtelim. Geçtiğimiz yıllarda benzer bir prensiple karşımıza çıkan Nametag özelliği, sadece Instagram kamera ile taranabiliyordu.

Instagram'ın Nametag'den vazgeçmesinin sebebi QR kodun farklı uygulamalarda da taranabilmesi olabilir. Ne de olsa, pandemiyle birlikte işletmelerin menü ve katalog gibi öğelerde QR koda yönelmesi, tüketicilerin de yaygın olarak QR kod okuyucuları kullanmasını sağladı.

Kaynak: Webrazzi