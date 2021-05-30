Magritte ülkesinde gerçeküstü vaziyetler

30 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

“René Magritte’in ülkesine yakışır” dediğimde onayladı, gülüştük. İki dilli Brüksel’de, René Magritte’in şimdi müze haline getirilen evinin bulunduğu Jette Belediyesi’nde, yol çalışması nedeniyle yolu başka yöne yönlendiren iki dilli “Déviation -Wegomlegging” trafik işaretinin, omlet “Omelette-Omeletje” yapılması daha geçen günlerde “René Magritte’in belediyesinde her şey mümkün” diye paylaşılmış ve gazetelere gülümseten sevimli bir haber olarak geçmemiş miydi?.. Trafik işaretlerinde sıklıkla çeviri hataları görülse de Jette’deki yol çalışmalarından sorumlu belediye başkan yardımcısı Bernard Van Nuffel’e göre Jette’deki Sint-Pieters Kilisesi yakınındaki saçma trafik işaretinin nedeni bu değil.

“Gizemli bir sanatçı gibi görünüyor, çünkü birkaç ay önce Laken’da benzer bir işaret görüldü” diyor. Yönlendirme işaretini komik bulan Van Nuffel, “İşaret kaldırılmasa da olur, zaten kimseye bir zararı yok” diye düşünüyor. Bazı saçma durumlar kimseye zarar vermiyor, hatta insanları güldürüyor ancak firari aşırı sağcı asker Jürgen Conings’in durumu şaka götürmez cinsten!

Belçikalı Rambo!

46 yaşındaki Jürgen Conings, Bosna, Kosova, Lübnan, Irak ve Afganistan’da keskin nişancı olarak görev yapmış çok deneyimli bir Belçika askeri. Son olarak yurtdışı görevlerine gidecek askerleri eğitiyordu. Ancak ufak bir sıkıntı var. Conings terör tehditi oluşturan aşırı sağcılar listesinde yer alıyordu ancak bundan ordunun haberi yoktu. Gülmeyin, burası Belçika, René Magritte ülkesi!

17 Mayıs’ta Leopoldsburg’daki birliğinden ağır silahlar çalarak suikastlar düzenleme planıyla kayıplara karışan Conings, yazı kaleme alındığında hâlâ yakalanamamıştı. Conings’in hedefleri arasında Virolog Prof. Dr. Marc van Ranst ve camiler de var. Kız arkadaşının bulduğu 2 intihar mektubunun biri sevgilisine veda içerirken diğeri polise yazılmıştı. “Politikacıların ve virologların acı çekmesi gerektiğini” söylüyordu, “Hâlâ nasıl yaşamamız gerektiğine karar veren insanların yalanlarıyla yaşayamam” diyerek Prof. Van Ranst’ı öldüreceği tehdidinde bulunuyordu. 17 Mayıs’ta Prof. Van Ranst’ın Willebroek’taki evinin etrafında dolaştığı tespit edilince virolog ve ailesi polis tarafından güvenli bir yere yerleştirildi.

Daha sonra orduya hitaben yazılmış üçüncü bir mektubu bulundu. “Beni eğiterek şu an olduğum kişiyi siz yaptınız, şimdi bunu size karşı kullanacağım” diyordu. Haber, Hollanda’da De Telegraaf gazetesinde “Belçikalı Rambo insan avı” manşetiyle yer aldı. Conings’i yakalama operasyonuna, arabasının bulunduğu Limburg’daki Hoge Kempen Ulusal Parkı’nda 27 Mayıs’ta yeniden başlandı. Yaklaşık 300 asker ve 120 polisin katıldığı operasyondan sonuç alınamadı.

Gerçeküstü vaziyetler!

Conings’in, Belçika ordusundaki 11 askerle aşırı sağ gruplara yakınlığından dolayı “terör tehdidi” oluşturduğu gerekçesiyle izlendiği biliniyordu ve silah depolarına erişiminin bulunmaması gerekiyordu. Tehdit Analizi Koordinasyon Birimi’nin potansiyel tehlikeli aşırı sağcılar listesinde bulunduğundan haberleri olmayan Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder ve Genelkurmay Başkanı Michel Hofman, Conings konusunda ciddi hatalar yapıldığını kabul ettiler. Üstelik Askeri İstihbarat Dairesi yöneticisi de durumdan haberdar edilmemişti. Terör eylemi düzenleme riski olan aşırı sağcı askere, silah deposunun anahtarı teslim edilmişti... Savunma harcamalarında yapılan radikal tasarruf nedeniyle depolar kamera ile gözetlenmiyordu. Üstelik askeri istihbaratın aşırı solculara bir, aşırı sağcılara bir ve İslami gruplara bir olmak üzere sadece 3 istihbaratçısı bulunuyordu. Burası Belçika, Magrette’in memleketi. Sürrealizm ülkesinde olur böyle vakalar!..

Üstelik Flaman Bölgesi’ndeki çeşitli aşırı sağcı gruplarla bağlantısı bulunan Conings’in, aşırı sağcı grup Flaman Lejyonu’na savaş eğitimi verdiği de ortaya çıktı. Daha da kötüsü Belçikalıların bir kısmının Conings’i bir direniş savaşçısı veya kahramanı olarak görmesi. 22 Mayıs’ta Maasmechelen’de yaklaşık 150 kişi sessiz bir destek yürüyüşü için toplandı. Facebook, yaklaşık 50 bin üyesi olan Conings için destek grubunu sildi. Destekçileri hemen yeni grup açtı.

Filozof Ignaas Devisch’e göre Conings’e destek olanları kınamak yeterli değil. “Bu kadar büyük bir grubun neden bu kadar haksızlığa uğradığını düşündüğünü anlamaya çalışmalı ve altında yatan sebebi ele almalıyız. Bu tepkiler, gerçeklerden neredeyse tamamen kopmuş belirli bir deneyim ve algı etrafında dönüyor” diyor. Daha soldaki çizgisi nedeniyle bilim kurulunda “günah keçisi” yapılan Van Ranst ise ırkçı parti Vlaams Belang’ı “insanları virologlara karşı kışkırtmakla” suçladı. Ancak ünlü viroloğun da sürrealist halleri var. 26 Mayıs gecesi Van Ranst, Conings’i, destekleyen binden fazla üyeli Telegram grubuna katıldı. Van Ranst gruptaki sohbette, “burada yaratıcılığın ne olduğunu görmek için etrafı kolaçan ettim” dedi. “Söylemeliyim, hayal kırıklığına uğradım” diye yazdı. Biraz sonra iki mesaj daha izledi: “Ve birçok yazım hatası !!!” ve “Standart yok ama yine de bir grup terörist destekçiden ne beklenir ki.” Van Ranst, kışkırtıcı bulunan sohbeti “İyi geceler savaşçılar!” diyerek bitirdi.

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