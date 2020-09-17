Mahalledeki evlere yılan, akrep ve fareler dadandı
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir mahallede yaşayan vatandaşlar, yılan ve akreplerin dadandığı evlerine girmekten korktuklarını ifade etti.
Kocaeli’nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi Ayazma Caddesi üzerindeki bulunan vatandaşlar, yılan, akrep ve farelerin dadandığı evlerine girme korkusu yaşıyor.
Sık sık evlerinde yılan, akrep ve fare yakaladıklarını ifade eden vatandaşlar, evlerinin yanında bulunan otluk alanların temizlenerek ilaçlanması için belediye ekiplerinden yardım istedi. Gece saatlerinin kızının evde akrep yakaladığını ve korktuklarını söyleyen Kezban Akbulut, durumu belediye ve kaymakamlık ekiplerine bildirdiklerini ifade etti.
İhbar üzerine evlerin bulunduğu alana gelen Darıca Belediyesi ekipleri, otluk alanlarda temizlik çalışması yaparak alanı haşerelere karşı ilaçladı. Korku içinde yaşayan vatandaşlar çalışmalar için belediye ekiplerine teşekkür etti.
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