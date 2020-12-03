Mahfi Eğilmez'den enflasyon yorumu: Tahminlerimizde bile özgür değiliz

Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu. Ekonomist Mahfi Eğilmez, beklentinin üzerinde çıkan enflasyon için değerlendirmede bulundu.

cumhuriyet.com.tr
03 Aralık 2020 Perşembe, 10:57
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Ekonomist Mahfi Eğilmez Twitter hesabından dikkat çeken şu yorumda bulundu: 

"TÜFE'de Kasım ayı piyasa tahmini % 1,2 idi. Gerçekleşme % 2,3 olarak açıklandı. Piyasanın böyle düşük tahminde bulunmasının TÜİK'in davranışını tahmin ederek görüş bildirmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bu eğilim bize tahminlerimizde bile özgür olmadığımızı gösteriyor."


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