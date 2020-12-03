Mahfi Eğilmez'den enflasyon yorumu: Tahminlerimizde bile özgür değiliz
Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu. Ekonomist Mahfi Eğilmez, beklentinin üzerinde çıkan enflasyon için değerlendirmede bulundu.
Ekonomist Mahfi Eğilmez Twitter hesabından dikkat çeken şu yorumda bulundu:
"TÜFE'de Kasım ayı piyasa tahmini % 1,2 idi. Gerçekleşme % 2,3 olarak açıklandı. Piyasanın böyle düşük tahminde bulunmasının TÜİK'in davranışını tahmin ederek görüş bildirmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Bu eğilim bize tahminlerimizde bile özgür olmadığımızı gösteriyor."
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