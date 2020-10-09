Mahir Çayan'ın fotoğrafını paylaşmak suç oldu!

Türkiye devrimci hareketinin simge isimlerinden Mahir Çayan'ın fotoğrafını sosyal medyada paylaşan bir yurttaşa "terör propagandası" yapma suçlamasıyla dava açıldı.

cumhuriyet.com.tr
09 Ekim 2020 Cuma, 14:04
Mahir Çayan'ın fotoğrafını paylaşmak suç oldu!
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Naim Akyüz isimli bir yurttaşın, sosyal medya hesabından Mahir Çayan fotoğrafları paylaşması suç sayıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Akyüz’ün Mahir Çayan ve Kızıldere ile ilgili yaptığı paylaşımlarını toplayan Başsavcılık cezalandırma istedi.

İddianamede Akyüz hakkında, “Basın ve Yayın Yoluyla Terör Örgütü Propagandası Yapmak” suçlamasıyla cezalandırılması istendi.

Odatv'nin haberine göre, iddianamede geçen ilgili bölümler şöyle:



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