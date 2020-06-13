Mahir Ünal'dan "Twitter yasağı" açıklaması

13 Haziran 2020 Cumartesi, 12:21

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, katıldığı bir televizyon programında Twitter'ın Türkiye'de 7 binden fazla sosyal medya hesabını kapatmasına ilişkin "Sosyal medyadan yasakçı tutum sonuç vermez" dedi.

Ünal, "Türkiye'nin kendi platformları olacak mı?" sorusu üzerine ise, Salgınla beraber dijtal çağ 10 yıl erkene çekildi. Bu yüzden bu gelişmenin gerisinde kalamayız. Her ülke bununla ilgili çalışmalar yürütecektir" şeklinde konuştu.

Twitter, önceki gün "AKP gençlik yapılanmasıyla bağlantılı olduğu" gerekçesiyle 7 bin 340 hesabı kapattığını duyurmuştu.

Ünal, "Twitter, Amerikan yargısına göre tarafsız bir platform. Herhangi bir şekilde içeriklere müdahalesi söz konusu olamaz. Tarafsız bir platform olarak, sadece veri sağlayıcı. Twitter bu kararla tarafsız bir platform olmadığını ortaya koydu. Barış Pınarı Harekatına destek vermenin kapatma nedeni olması kabul edilebilir mi?" dedi.

'YEŞİL TOP KULLANAN HESAPLAR DEĞİL'

Ünal ayrıca kapatılan hesaplarla ilgili olarak, "7 bin 300 tane hesabın datası ortada. Bu hesaplarla ilgili bir rapor hazırlanıyor. Raporun hazırlanma biçimi de ilginç. Kendi sundukları data üzerinden bir inceleme yaptığınızda, yeşil küre kullanan hesaplar olmadığı görülüyor" dedi.

"CAMBRİDGE ANALYTİCA BİZİMLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ"

Ünal sözlerini şöyle sürdürdü: "Size ilginç bir şey anlatayım. 2018 seçimleri öncesinde Cambridge Analytica'dan bizimle görüşmek istedi.

Dediler ki biz her türlü veriye ulaşıyoruz, seçmen davranışına etki edecek faktörleri sizinle paylaşabilri ve o davranışlara etki edecek verileri size hazırlayabilir ve her bir tekil kullanıcılarının önüne onun oy verme davranışına etki edecek mesajı oluşturabiliriz.

Dedik ki biz böyle bir şey yapmayız, böyle bir şeyin içinde olmayız. İnsanların kişisel verilerinin kullanılması, insanların manipüle edilmesi; önümüzdeki süreçte konuşacağız. Facebook benim hafızam gibi. Bana diyor ki, "Mahir hatırlıyor musun 5 yıl önce şuradaydın" diyor...