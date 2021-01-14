Mahkeme, kararı usul ve şekil yönünden aykırı buldu, İYİ Parti ihraçta ısrarlı

14 Ocak 2021 Perşembe, 06:00

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında “FETÖ ile ilgili iddiaları” nedeniyle, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İYİ Parti’den ihraç edilmesine ilişkin kararı iptal etti. Parti yönetimi bu kez Özdağ’ı parti tüzüğünde belirtilen genel idare kurulu (GİK) kararı uyarınca disipline sevk edecek.

Özdağ’ın İYİ Parti’den ihracının ardından avukatı Uğur Tarhan, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açtığı davada, “disipline sevk kararının usul ve şekil yönünden gerek anayasaya, gerekse Siyasi Partiler Yasası ile parti tüzüğüne aykırı olduğunu” belirtti. Mahkeme, “sevk kararının usul ve şekil yönünden aykırı olduğunu”, davanın kabulüyle Özdağ’ın, parti üyeliğinden çıkarılmasına ilişkin disiplin kurulu kararının iptaline kesin olarak hükmetti.

Karar sonrası Özdağ, sosyal medya hesabından, “Adalet yerini buldu” paylaşımında bulunurken, DHA’ya yaptığı açıklamada da şunları kaydetti: “Mahkemenin doğru karar aldığını düşünüyorum. Biz sadece şekil açısından itiraz etmiştik. Mahkemeler bu konuda meselelerin içeriğine girmiyorlar. Mahkeme şekil açısından bu ihracın tüzüğe aykırı olduğuna karar vererek ihracı iptal etti. Bakın ben, İYİ Parti’nin 20 Eylül’de yaptığı kongreden sonra, 19 Ekim’de, CNN Türk’te, Ahmet Hakan’ın programına çıktım. İYİ Parti’deki gelişmeleri paylaştım. O günden bugüne yapmış olduğum açıklamaların arkasında duruyorum. Hiçbir açıklamamdan dolayı pişman değilim. Bundan sonra da bugüne kadar ne söylediysem, bir siyasetçi olarak, Türk milliyetçisi çizgisinde, onları söylemeye devam edeceğim. Bunu da bir İYİ Parti milletvekili olarak yapmaya devam edeceğim.” Özdağ, kararın “usul ve şekil yönünden alındığı gerekçesiyle” genel merkezin itiraz yolunun bulunmadığına da dikkat çekti.

GİK KARARIYLA SEVK

Öte yandan Özdağ kararı sonrası İYİ Parti de harekete geçti. Parti yönetimi bu kez Özdağ’ı, genel idare kurulu kararıyla, “kesin ihraç istemiyle” disiplin kuruluna sevk etmeye hazırlanıyor.