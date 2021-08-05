CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Engel olmasınlar biz THK’yi ayağa kaldırırız

05 Ağustos 2021 Perşembe, 02:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile birlikte Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Türkkuşu Yerleşkesi’nde yaptığı incelemelerin ardından basın açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu, hangarda çalışabilir durumda uçak olmadığını belirterek, “Bakım, yedek parça gerekiyor. En hızlı 3 ayda kaldırabiliriz” diyorlar. Belediye başkanlarımıza toplumun güveni yüksek. Eğer engel olmazlarsa yardım kampanyası açarız. Değil 4, 14 milyon dolar da toplarız. THK’yi ayağa kaldıracağız, başka çaremiz yok” dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı ile görüştü. Etimesgut Havalimanı THK Üniversitesi Türkkuşu Yerleşkesi’nde park halinde duran yangın söndürme uçaklarını da inceleyen Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, “THK gibi orman yangınları ile mücadelede başarılı olan bir kurumun atıl pozisyonda olması hepimizin yüreğini yaralıyor. Onbir büyükşehir belediye başkanımız bir açıklama yaptı. ‘Biz THK’nin yeniden ayağa kalkması için her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız’ diye. Bunun yapılması için THK yönetimi ile belediye başkanlarımızdan bir heyetin bir araya gelmeleri, çalışmaları gerekiyor. Geçmişte yapılan çok ciddi yolsuzluklar var, davalar sürüyor. Bu davaları CHP olarak yakından izleyeceğiz” diye konuştu. Yangın koordinasyonunda tam bir felaket olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, “Sürecin iyi yönetilmediğini vatandaş biliyor. Kısır tartışmaların ötesinde bu sorunun kalıcı olarak çözülmesini istiyorum. Yangın bu yılın sorunu değil. Önümüzdeki yıl da olacak. Maalesef bu kurumların çoğu perişan edildi” dedi. ,