Aziz Yıldırım beraat etti, 3 Temmuz aklandı
"Futbolda Sözde Şike" davasında aralarında Aziz Yıldırım, Şekip Mosturoğlu, Ümit Karan, İskender Alın, Korcan Çelikay ve Mecnun Otyakmaz'ın da olduğu 23sanık için beraat kararı verildi.
Çağlayan Adliyesi'nde görülen "Futbolda Sözde Şike" davassonuçlanıd. Mahkeme Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 20 kişi için beraat kararı verdi . Böylelikle 3 Temmuz süreci beraatle sonlanmış oldu. Salonda bulunanlar, "Yaşa Fenerbahçe" diye bağırdı ve sevinç gösterisinde bulundu.
Sanık Hakan Karaahmet'e ise "konut dokunulmazlığı ihlaline azmettirme" nedeniyle 6 bin TL adli para cezası verildi.
Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin bozduğu "Sözde şike" davasının aralarında Fenerbahçe eski yöneticisi Şekip Mosturoğlu ve Ümit Karan'ın da bulunduğu 20 sanık yönünden görülen davasında, savcı mütalaasını açıklamış ve beraat istemişti..
BAŞKANLAR ADLİYEDE
"Futbolda Sözde Şike" davası Çağlayan Adliyesi'nde görüldü.
İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin aldığı kararı Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin usul eksikliği nedeniyle bozması sonucu yeniden görülmeye başlanan "Futbolda Sözde Şike" davası, Çağlayan Adliyesi'nde gündem oldu.
Bugün yeniden görülmeye başlanan duruşmaya; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Fethi Pekin, Burak Kızılhan, eski başkan Aziz Yıldırım, eski yöneticiler Şekip Mosturoğlu, Ali Yıldırım, Önder Fırat, İlhan Ekşioğlu, Cenk Başak ve avukat Naim Karakaya katıldı.
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