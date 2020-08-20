Mahkemenin haklı bulduğu öğretmenler Kadıköy Belediyesi ve İBB’ye restorasyon çağrısı yaptı

20 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Öğretmenler Beyaz Köşk’ün restore edilip öğretmenler tarafından kullanılmasını istiyor. Tuğlacıbaşı Mahallesi Hasan Amir Sokak’taki bir yurttaş adına kayıtlı bahçeli ahşap köşk, öğretmenler yurdu olmak üzere 1952’de bağışlanmıştı. Köşk uzun yıllar öğretmenler dinlenme yurdu olarak kullanıldı.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği arasında 1991 yılında yapılan protokolle derneğe, köşkte bir bölüm tahsis edildi. Öğretmenlere 20 Mayıs’ta Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, köşkün Sultan Selim Hanı Kadim Vakfı’na ait olduğu belirtilerek “Taşınmazın mahallinde yapılan incelemede köşkün ana girişi bulunan 3 odayı sekreterya olarak işgal ettiğiniz tespit edilmiştir” denilmişti.

Yazıda köşkün 30 gün içerisinde boşaltılması istenmişti. Öğretmenler tahliye kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açmıştı. İstanbul 4. İdare Mahkemesi de oybirliğiyle tahliye işlemini durdurmuştu. Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdare Dava Dairesi Müdürlüğü itirazı 7 Ağustos’ta reddetti. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı için koşulların oluştuğunu anlattı.

‘ANADOLU’DAN ÖĞRETMENLER GELMELİ’

Gazetemize konuşan Türkiye Emekli Öğretmenler Derneği (TEÖD) Genel Başkanı Erdoğan Kadir Karadeniz “Böylece ilgili mahkeme bizim savlarımızı yerinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü Sultan Selim Hanı Kadim Vakfı’nın verilerini yersiz bulmuştur. Bahçeli Beyaz Köşk’ün Restorasyonunun yapılmasını istiyoruz.Vakıflar Genel Müdürlüğü dinlenme yurdunun restore edilmesi gerektiğini söylüyordu. Kadıköy Belediyesi ve İBB’yi de göreve çağırıyoruz. Proje hazırlanmalı. Restorasyon yapılmalı. Dinlenme yurdu daha faal olarak hizmetini sürdürmeli. Anadolu’dan öğretmenler gelmeli, dinlenmeliler” ifadelerini kullandı.