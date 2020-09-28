Mahkemeye sevk edilen Merdan Yanardağ hakkında karar
TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman’la ilgili haberler nedeniyle ifade verdi. Mahkemeye sevk edilen gazeteci Yanardağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
TELE1 TV Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, düğününden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret eden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman haberleri nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Merdan Yanardağ hakkında Yüksel Kocaman’la ilgili haberleri gerekçe göstererek soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında İstanbul'da ifadesi alınan Yanardağ, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. SEGBİS ile mahkemeye katılarak savunmasını yapan Yanardağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yanardağ hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.
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