Mahmut Tanal: İdamı seçim malzemesi yapıyorlar

07 Eylül 2020 Pazartesi, 13:10

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ‘idam cezasının geri getirilmesi' açıklamasının yankıları sürüyor. CHP İstanbul Milletvekili Tanal, idam cezasının caydırıcılıktan ziyade bir intikam aracı olduğunu söyledi.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, İdam cezasının telafisi, geriye dönüşü imkansız yargısal hatalara neden olabilecek bir ceza yöntemi olduğunun altını çizen Tanal, “Çağdaş bir hukuk sisteminde devlet, insan öldürmez, suçlunun ıslah edilebilmesi ve suçun oluşumunun engellenebilmesi için gerekli önlemi alır. Maddi gerçeğin sonradan ortaya çıkması halinde telafisi imkansız sonuçlara sebebiyet verecektir” dedi.

KUMPAS MAĞDURU SUBAYLARI İDAM EDERLERDİ

Mahmut Tanal, yıllar sonra çöken kumpas davalarını hatırlatarak, “Unutmayalım, bugün Ergenekon olsun, Balyoz olsun, amirallere suikast davası olsun, bütün bu davaların sanıkları, şayet yıllar sonra aklanmamış olsalardı ve o dönem ülkemizde idam cezası uygulanıyor olsaydı, idam cezası almış olacak ve devlet eliyle öldürüleceklerdi” ifadesini kullandı. Kumpas davalarındaki hukuksuzlukların yankılarının hâlâ sürdüğünü belirten Tanal, muhaliflere, vatansever subaylara karşı cadı avının başlatıldığı dönemlerde infaz edilen idam cezalarının toplumda yaratacağı travmayı tahayyül bile edemediğini kaydetti.

İDAMI SEÇİM MALZEMESİ YAPIYORLAR

AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın idamı seçim malzemesi olarak kullandığına dikkat çeken Mahmut Tanal, “Kamuoyunda destek kaybeden siyasi partilerin, popülist düşünceler ile hareket ederek sırf oy devşirmek için idam cezasını gündeme getirmeleri, Türkiye'yi Avrupa Birliği'nden, çağdaş demokrasi ilkelerinden uzaklaştırır. Türkiye'nin imajını dünyada daha da tartışılır hale getirir” dedi.