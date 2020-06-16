Mahsun Kırmızıgül paylaştı, sosyal medyada gündem oldu

16 Haziran 2020 Salı, 12:35

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken isimlerden olan ünlü sinemacı ve türkücü Mahsun Kırmızıgül, bu defa takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz, Hülya Avşar, Demet Akalın, Nalan'ın da yer aldığı ve yıllar önce çekilen fotoğrafı Twitter'dan paylaştı.

Kırmızıgül paylaşımında, "Olay fotoğraf. Bu ceket, giydiğim kırmızı ceketten sonra en göz alıcı ceketim. Şu asalete bakın. Juventus forması mı? Perde mi? Beşiktaş forması mı? Zebra mı? Bende bilmiyorum. Bildiğim tek şey var. Bunu diken modacı bu ceket çok konuşulacak demişti" dedi.

Şarkıcı sözlerine, " Adam haklı çıktı. Hülya Avşar, Al Pacino’nun yerli versiyonu hanıma ağa sanki. Özcan boynundaki fular ile benden beter. Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler. Bu kadro ile İzmir Göl gazinosunda bir sezon beraber sahneye çıktık. İnanın sahneye çıkmayı, müzik yapmayı özledim" diye devam etti.

Kırmızıgül, geçtiğimiz haftalarda da Twitter üzerinden Haluk Levent'e kim daha yakışıklı diyerek takılmıştı.

Levent'in gençlik fotoğrafına, yıllar önce çekilen bir pozuyla yorum yapan şarkıcı, Alem yakışıklı görsün. Haluk Levent senden daha beterleri var. Bu resimler çekildiğinde ilk heyecanları yaşıyorduk. Hey gidi günler hey" demişti.