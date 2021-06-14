Maicon Douglas Sisenando, San Marino ekibi Tre Penne'de

14 Haziran 2021 Pazartesi, 18:35

San Marino 1. Ligi ekiplerinden Tre Penne, 39 yaşındaki dünyaca ünlü bek oyuncusu Maicon Douglas Sisenando'yu transfer ettiğini açıkladı. Geçmişte Inter, Manchester City ve Roma gibi kulüplerde forma giyen Brezilyalı oyuncu, sezonu 33.860 nüfuslu Avrupa ülkesi San Marino'da geçirecek.

Tre Penne, resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamada bu transferi açıklamaktan mutluluk duyduklarını, jenerasyonunun en güçlü beklerinden biri olarak kabul edilen Maicon'un uzun müzakereler sonucu kulübe geldiğini belirtti.

Maicon ise yaptığı açıklamada takımın Avrupa kupalarında yer almasına vurgu yaptı:

"Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Benim için yeni bir bölüm başlıyor, yıllar sonra bir Avrupa maçı oynamak heyecan verici olacak. Umarım iyi iş çıkarır ve turu geçeriz. Ben pozitif bir insanım, bu deneyimden iyi şeyler bekliyorum. Benimle aynı zihniyete sahip takım arkadaşlarıyla oynamayı hedefliyorum ve onlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum."

Mavi-beyazlı ekibin sportif direktörü Maurizio Di Giuli ise Maicon'un kulüp için insan ve futbolcu olarak önemli bir kaynak olacağını söyledi ve şunları ekledi: "Geçmişi olan bir isim, arkadaşlarına çok şey katabilir. Buraya sadece isim yapmamız için gelmedi, bize önemli bir yardım sağlayabilir."

Maicon, son olarak İtalya Serie D (4. Lig) B Kategorisi'nde mücadele eden ASD Sona Calcio'da top koşturmuştu. Maicon'un yeni takımı Tre Penne, yeni sezonda UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek. San Marino Ligi'ni dördüncü sırada bitiren mavi-beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'nin ilk tur maçları için 8 ve 15 Temmuz tarihlerinde sahaya çıkacak.