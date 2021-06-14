İBB ve TBF, Sinan Erdem Spor Salonu konusunda karşı karşıya

14 Haziran 2021 Pazartesi, 14:29

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Basketbol Federasyonu arasında, Ataköy'deki 16.500 kişilik Sinan Erdem Spor Salonu'nun kullanım hakkı konusunda anlaşmazlık yaşanıyor. Türkiye Basketbol Federasyonu salonun 2017 yılında kendilerine tahsis edildiğini, İBB'nin zabıta ekiplerinin salonu tahliye ettirmeye çalıştığını ve antrenman yapan milli sporcuların bu durumdan olumsuz etkilendiğini öne sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise Sayıştay raporuna göre salonun federasyona tahsis edilmesinin mümkün olmadığını, işbirliği çağrısı yapılmasına rağmen federasyonun tek taraflı bir açıklama yaptığını savundu.

TBF: "BAKANLIĞIN ÇÖZÜM ÜRETECEĞİNE İNANIYORUZ"

İlk olarak Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Sinan Erdem Spor Salonu'nun kullanımıyla ilgili olarak bir açıklama yayımladı. Açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen salonun, kullanım hakkının kendilerinde olmasına rağmen belediyenin zabıta ekiplerinin tahliye amacıyla iki kere salona geldiği ifade edildi:

"2010 yılındaki Dünya Basketbol Şampiyonası mücadelemize ev sahipliği yapan ve parke üzerinde sayısız hatıramızı barındıran Sinan Erdem Spor Salonu, Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmiş ve ev sahipliğini yaptığımız Avrupa Basketbol Şampiyonası öncesinde, 29 Mayıs 2017 tarihinden itibaren de Federasyonumuzun kullanımına bırakılmıştır.

Basketbol haricinde kapasite itibarıyla kullanımı mümkün olmayan, olsa ile böyle bir dönemde basketbol hariç hiçbir amaca hizmet etmesi mümkün olmayan Sinan Erdem Spor Salonu, Turkish Airlines Euroleague şampiyonumuz Anadolu Efes ve Galatasaray takımlarının yanı sıra Milli Takımlarımıza da hizmet vermektedir. Sadece Türk basketboluna hizmet etmek amacında olan Federasyonumuz, bu sıkıntılı günleri atlatarak seyircili maçlarda buluşabilmek için çok ciddi bir işletme maliyetine katlanmaktadır.

Bildiğiniz gibi bugünlerde A Erkek Milli Takımımız, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları elemelerine hazırlık kapsamındaki antrenman ve hazırlık maçlarını, A Kadın Milli Takımımız ise Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda sürdürmektedir. Biz, tüm gayretimizle Türk sporu ve basketbolu için oldukça kıymetli bir süreci yürütmeye çalışırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta memurlarıyla bizi salondan çıkarmaya çalışmaktadır. Geçtiğimiz iki hafta içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi personelinin tahliye amacıyla iki kez salonun kapısına gelmesi, çalışmalarımızı aksattığı gibi milli duygular içindeki oyuncu ve teknik ekibimizin moral ve motivasyonunu da oldukça olumsuz etkilemiştir.

Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğine ve Türk basketboluna katkı sağlamak amacıyla federasyonumuza tahsisin devamı hususunda çözüm üretileceğine gönülden inanıyoruz. İstanbullu basketbolseverlerin de bu duygu ve düşüncelerimizi paylaşacağına güveniyoruz."

İBB: "TBF TARAFIMIZLA TEMAS KURMADI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, daha sonra resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamayla, Sayıştay raporu sonucunda salonun belediye tarafından işletilmesi gerektiğini belirtti:

“Sayıştay’ın ilgili 2019 yılı denetim raporunda yer alan Bulgu 36’da şu ifadeler yer almaktadır. ‘Genel Bütçeli Bir Kamu İdaresi Tarafından Belediye Lehine İrtifak Hakkı Kurulan Taşınmazın İdarece Bir Spor Federasyonuna Tahsis Edilmesi’ başlığı altındaki; ‘Yine, taraflar arasında düzenlenen ortak hizmet protokolüne dayanak teşkil eden 5393 sayılı Kanun’un 75’inci maddesinin (c) bendi incelendiğinde; belediyelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilecekleri; diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekeceği ifade edilmektedir. TBF özel hukuk hükümlerine tabi ve tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş olup dernek veya vakıf statüsünde değerlendirilmesi mümkün görülmemektedir.’

Protokol süresinin bitişi ve Sayıştay Raporundaki bulgu üzerine tesisin Başkanlığımızca işletileceği bilgisi 14.01.2021 tarihli ve 61-13013 sayılı resmi yazıyla Federasyona iletilmiştir. Buna rağmen tarafımıza bir cevap verilmemiş olup, 05.05.2021 tarihli ve 001236 sayılı resmi yazıyla tarafımıza 3 yıllık ek süre uzatma talebi ulaşmıştır. Ancak 18.05.2021 tarihli ve 745/85219 sayılı resmi yazımız ile süre uzatmanın ya da yeni bir tahsisin Sayıştay Raporuna ve Bulgusuna aykırı olduğu gerekçesiyle söz konusu spor salonunun Başkanlığımız tarafından işletileceği ve Türk sporunun gelişmesi adına Federasyonla her türlü işbirliğine açık olduğumuzu, ulusal ve uluslararası müsabaka ve antrenmanlar için her türlü desteğin tarafımızca sağlanacağı federasyona iletilmiştir.

Ancak bu yazımıza da herhangi bir cevap verilmediği gibi tarafımızla bir temas kurulmayarak federasyonun tek taraflı bir basın açıklaması yaptığı, bundan sonraki süreçte her türlü branşta Türk sporunun ve sporcusunun yanında olduğumuzu ve hukuki süreçlerin devam edeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.”

İMAMOĞLU'NDAN TÜRKOĞLU'NA: "İŞ BİRLİĞİNE AÇIĞIZ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlığını da yapan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na gönderdiği yazıda şunları belirtti:

"Sayın Türkoğlu,

İstanbul'un en önemli spor komplekslerinden biri olan Abdi İpekçi Spor Salonu Proje Alanı ile ilgili 12 Mayıs 2020 tarihinde saat 12.00'de gerçekleştirmeyi planladığımız toplantıyı talebiniz üzerine iptal etmiştik. Ancak o günden bu yana geçen sürede herhangi bir aşama kaydedememiş olup; ilerleyen günlerde bu toplantıyı hangi tarihlerde gerçekleştirebileceğimiz hususunda henüz bir geri dönüş alamadık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda her türlü çalışma ve iş birliğine açık olduğumuzu yineler, tarafıma en kısa sürede yeni bir toplantı planlanıp planlanmayacağına dair bilgilendirilme yapılmasını rica ederim.

Saygılarımla."