MAK Araştırma'nın sahibi Mehmet Ali Kulat, ölümden döndü
Yaptığı araştırma ve anketlerle sık sık gündeme gelen MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, trafik kazası geçirdi.
MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, trafik kazası geçirdi. Takla atan araçtan çıkan Kulat, sosyal medya hesabından otomobilinin fotoğrafını çekip, "Hayatı ve ölümü veren Allah'tır. Bugün yaşadığım trafik kazasında Rabbim esirgedi" notunu düştü.
Yaptığı araştırma ve anketlerle sık sık gündeme gelen MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, trafik kazası geçirdi.
Kazadan büyük yaralar almadan kurtulan Kulat, takla atan aracını Twitter hesabından paylaşıp durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Kulat, paylaşımında "Hayatı ve ölümü veren Allah'tır. Bugün yaşadığım trafik kazasında Rabbim esirgedi. Böyle durumlarda insan aslında ne kadar aciz olduğunu anlıyor. Her halükarda Allah'a hamdolsun" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- İş insanının el ve ayaklarını bağlayarak gasp ettiler
- İstanbul'da skandal olay! Kameraya böyle yakalandı
- İstanbul'da yüksek sesli müzik kavgası
- Berkin Elvan'ın annesine polisten tepki çeken sözler
- Ege'de Türk balıkçılara taşlı saldırı
- Trenin makinistine el sallayıp durdurmaya çalıştı
- JASAT ekibini şoke eden olay
- Restoranda çalışan garson, aşçıları vurdu: 2 yaralı
- Kask takmayan motosikletli hayatını kaybetti
- Düğünde oynayan teyzeyi görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Seren Serengil'den Gülben Ergen'e dikkat çeken sözler
- 400'den fazla erkeğin toplu tacizine uğradı!
- Gülben Ergen'den 'korona' paylaşımı düzeltmesi
- Maçoğlu: Kaymakam üzerimize yürüdü
- Manisa'da işçilerin olduğu araçta kaza: 4 ölü, 6 yaralı
- Anadolu insanı asla böyle değildi
- Selin Ciğerci'den Deniz Akkaya için yeni hamle
- Erdoğan ve Bahçeli'nin bu fotoğrafına dikkat çeken yorum
- Türk yetkililer 'havalimanı' kararını açıkladı
- TTB'den dikkat çeken Delta varyantı uyarısı