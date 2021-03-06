Malatya başladı, Denizli bitirdi

06 Mart 2021 Cumartesi, 17:07

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, Mehmet Salih Mazlum

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Özer Özdemir, Fabiano (Dk. 27 Kubilay Aktaş), Mustafa Yumlu, Ben Mohamed, Murawski, Diskerud, Recep Niyaz, Mesanovic, Sacko, Rodallega

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Hadebe, Wallece, Karim Hafez, Acquah, Zeki Yavru, Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, Mallan, Tetteh

Goller: Dk. 17 Mallan, 77 Tetteh (Yeni Malatyaspor), Dk. 31 Rodallega, Dk. 44 Recep Niyaz, 80 Sacho (Yukatel Denizlispor)

Süper Lig'in 29. haftasında Yukatel Denizlispor-Yeni Malatyaspor karşılaşmasını ev sahibi takım 3-2 kazandı.

15. dakikada sol çapraz pozisyonda topla buluşan Recep Niyaz'ın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

17. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta Mustafa Eskihellaç'ın pasıyla ceza sahasına girerken buluşan Mallan, sağ çapraz pozisyonda attığı sert şutta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

31. dakikada Yukatel Denizlispor, beraberliği yakaladı. Ceza sahası yayından kazanılan serbest vuruşu kullanan Rodellaga, topu filelerle buluşturdu: 1-1.

44. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Murawski ile yaptığı duvar pasında ceza sahası içinde topla buluşan Recep Niyaz, yaptığı vuruşla takımını 2-1 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümünü Yukatel Denizlispor 2-1 önde tamamladı.

77. dakikada Tetteh skoru eşitledi: 2-2.

80. dakikada Sacho Denizlispor'u galibiyete taşıdı.