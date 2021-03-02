Malatya-Beşiktaş soluk soluğa
Şampiyon adayı Beşiktaş, Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor.
Yeni Malatyaspor: 0 - Beşiktaş: 0
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken
Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Hadebe, Wallece, Karim Hafez, Acquah, Zeki Yavru, Adem Büyük, Mustafa Eskihellaç, Mallan, Tetteh
Beşiktaş: Utku Yuvakıran, Rosier, Nsakala, Welinton, Vida, De Souza, Hutchinson, Ghezzal, Necip Uysal, Aboubakar, Larin
Sarı kart: Dk. 37 Tetteh (Yeni Malatyaspor)
Süper Lig'in 28. haftasındaki Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
14. dakikada sol kanattan bindirme yapan Nsakala'nın ortasında Aboubakar, yükselip kafayı vurdu. Yerde seken top kaleci Ertaç Özbir'in üzerine gitti.
23. dakikada hızlı gelişen Yeni Malatyaspor atağında sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Mustafa Eskihellaç'ın uzak direğe doğru vuruşunda, kaleci Utku topu ayağıyla son anda çelmeyi başardı.
38. dakikada Mustafa Eskihellaç ceza sahasının hemen dışından çok sert bir vuruş yaptı. Top az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
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