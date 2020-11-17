Malatya Film Festivali neden iptal edildi?

17 Kasım 2020 Salı, 06:00

Bu yıl 10’uncusunu kutlamaya hazırlanan Malatya Uluslararası Film Festivali’nin iptalinin iki ayrı açıklamayla bildirilmesi akılları karıştırırken tartışmaları da beraberinde getirdi. Malatya Belediyesi’nin sabaha karşı yaptığı ve festivalin organizasyonunu yürüten TÜRSAK Vakfı’nı suçlayan ilk açıklamasında, bir süredir bazı çevrelerce sürdürülen “ödüllerde kadın erkek ayırımı kaldırılarak cinsiyetsizlik mi yaratılıyor, nesil tehlikeye mi düşüyor!” kampanyasından etkilenildiği ve bu spekülasyonların önünün alınmak istendiği belli oluyor. Hatta Malatya’da bu kararın Vali ve Belediye Başkanı tarafından gece hızlıca alındığı da konuşuluyor.

Ancak aradan yaklaşık 24 saat geçtikten sonra, (belli ki neslin korunması konusunda sakinleşilmiş), Malatya Belediyesi’nin yayımladığı ikinci açıklamada “Pandemi koşullarında festivalin istendiği biçimde yapılamayacağı ve önümüzdeki yıllar daha iyi yapılması hedeflendiği için iptal edildiği” öne çıkarılırken ilk açıklamadaki suçlayıcı ifadelerin kaldırılmış olduğu da dikkati çekiyor. Festivalin organizasyonundan sorumlu Malatya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Nalçacı, “Film Festivali bizim için çok değerli. Onuncu yaşında, tek amacımız, onu korumak. TÜRSAK VAKFI ile çalışmalara başladığımızdan beri ilerisi için çok güzel hayallerimiz oldu.

Ancak bu yıl pandemi nedeniyle Platform’u yapamıyoruz, yarışmayı uluslararası yaptığımız zaman davet ettiğimiz sanatçılar gelemeyecek. Ulusal yarışmada bile ödül alacak sanatçılar gelemezse anlamı olmayacak. Gösterimler online ve canlı olmak üzere yarı yarıya yapılacaktı ama onda da bir sağlık sorunu yaşama ihtimali var. Bu sorunlar birikti, göl oldu. Güdük bir şey yapmaktansa ortak karar alarak iptal etmeyi uygun bulduk” açıklaması yapıyor. Peki, ya Malatya Belediyesi’nin gece vakti yaptığı “cinsiyetsizlik tanımlamasının bütün dünyayı ve geleceğimizi tehdit eden, değerlerimiz ile bağdaşmayan bir yaklaşım” ifadesi; Milli Gazete’nin “Siz orada Ne Filmler Çeviriyorsunuz” manşeti, “tepkilere dayanamayınca festivali iptal ettiler” haberini nasıl değerlendiriyorsunuz sorusuna ise Nalçacı şu açıklamayı yapıyor: “Bu konuşulanlar komik şeyler. Maksadı aşan ifadeler. Yıllardır görüyoruz, iyi bir şey yaptığınız zaman alkışlayan da oluyor, karşı çıkıp eleştiren de. Üç beş kişinin gereksiz ithamları. İlk açıklama çok acele hazırlanmıştı.

Üzerinde çalışıldı ve 24 saat sonra Malatya Belediyesi’nin yayımladığı ikinci açıklamada iptal kararının önümüzdeki yıllarda daha sağlıklı yapılmasını sağlamak amacıyla alındığı vurgulandı.” “Sadece belli bir çevreden gelmiş olsa bile bu eleştirilerin iptal kararında hiç mi etkisi yok” sorusuna ise Nalçacı “Bu da bardağı taşıran damla oldu diyelim. Bu tepkilerin olsa olsa yüzde 3-5 oranında etkisi olmuştur” diye netlik getiriyor.

MESELE TİCARİ Mİ?

Süper Haber’den gazeteci Cengiz Er’in (Erdoğan’ın teyzesinin oğlu), Twitter’da paylaştığı şu ifade ise önemli: “Ak Partili belediyelerin yaptığı sinema festivallerinde neden hep Elif Dağdeviren var?” Kastedilen TÜRSAK Vakfı ve Başkanı Elif Dağdeviren. Yıllardır festival organizasyonu yapan, bunların içinde AKP’li belediyeler de olan Dağdeviren, bu nedenle “Bizim mahallenin işleri neden bize değil de başka mahalleden olanlara veriliyor?” kıskançlığı yaratıyor olmasın?

CİNSİYETSİZ ÖDÜL

İslamcı çevrelerde koparılan yaygara ise ödülün “cinsiyetsiz olması” etrafında yoğunlaşıyor. Ne demek “cinsiyetsiz ödül”? Bu yıl dünyada gelişen, Avrupa’daki festivallerde gündeme gelip uygulanan “pozitif de olsa kadın erkek ayırımı yapmak, erkek cinsiyetçiliğini savunanların işine geliyor. O zaman bu ayırımı kaldıralım, cinsiyetsiz ödül verelim” mantığı.

Ancak bizim İslamcı çevreler burada derhal bir eşcinsellik kokusu alıyor ve oradan yürüyor! En iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu yerine “En İyi Oyuncu” ödülü verilmesinden nasıl eşcinsellik sonucunu çıkarıp oradan neslin geleceğinin tehlikeye düştüğünü anlıyorlar onu da anlamak zor ama bu çevreleri iyi okuyanlar şu açıklamayı getiriyor: “Tam da buradan tartışmayı İstanbul Sözleşmesi’ne getirmeye çalışıyorlar. Maksat, ekonomi tartışılmasın da İstanbul Sözleşmesi ve eşcinsellik tehlikesi tartışılsın!”

BELEDİYENİN AÇIKLAMASI

Malatya Belediyesi’nin ikinci açıklamasında eşcinsellik ve sorgulama tehdidi yok: “Bazı yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberler ve bundan kaynaklı olumsuz tartışmaların önüne geçmek, yeni spekülasyonlara yol açmamak, festivalin önümüzdeki yıllarda daha sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla pandemi sürecinin gereksinimleri de dikkate alınarak Malatya Uluslararası Film Festivali, organizasyon paydaşlarının ortak kararıyla iptal edilmiştir.” TÜRSAK Vakfı, Belediye’nin sözleşmeli çalışanı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise sadece “katkı sağlayan”. Yani organizasyonun ortak paydaşları değiller. TÜRSAK Vakfı’ın iptal kararı yayımlanmadan önce sadece haberi olmuş, açıklamalarını daha sonra yapacaklar.

Kültür ve sanat dünyasına her türlü sansür içerikli müdahalelere karşıyım, ayrıca Malatya Film Festivali’nin ilk yılını da izleyip mutlu ayrılmış bir gazeteci olarak, gönlüm elbette festivalin çatlak seslere pabuç bırakmadan, ancak pandemi koşullarında yarım yamalak bir festival olmasındansa sağlığımıza kavuştuğumuz koşullarda sesini daha gür duyurmasından yana. Bence pozitif ayırımcılık, bizim gibi ülkelerde henüz gerekli, bu “cinsiyetsiz ödül” fikri de hele Malatya için biraz erken olmuş ve baltalamak isteyenlere fırsat vermiş.