Malatya-Galatasaray karşı karşıya

Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
24 Ocak 2021 Pazar, 16:01
Malatya-Galatasaray karşı karşıya
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Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

3. dakikaka Feghouli vurdu kaleci başarılıydı.

4. dakikada Adem Hadebe'yi kaçırdı, Donk uzaklaştırdı.

9. dakikada Acquah'ın kafa vuruşu Muslera'da kaldı.

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Arda, Babel

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Zeki, Ndayishimiye, Acquah, Kubilay, Adem, Umut


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