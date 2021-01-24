Malatya-Galatasaray karşı karşıya
Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
3. dakikaka Feghouli vurdu kaleci başarılıydı.
4. dakikada Adem Hadebe'yi kaçırdı, Donk uzaklaştırdı.
9. dakikada Acquah'ın kafa vuruşu Muslera'da kaldı.
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba, Arda, Babel
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Zeki, Ndayishimiye, Acquah, Kubilay, Adem, Umut
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